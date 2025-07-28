Голосовал против независимости Украины: СМИ напомнили скандальные факты о Леониде Яковишине

26 июля на 86-м году жизни скончался Леонид Яковишин — один из самых известных аграриев Украины, Герой Украины, основатель агропредприятия "Земля и воля", бывший народный депутат Верховной Рады первого созыва и фигура неоднократных публичных скандалов.

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Яковишин Леонид Григорьевич получил широкую известность как руководитель мощного сельскохозяйственного предприятия "Земля и воля", которое выращивало десятки тысяч гектаров зерновых и входило в лидеры аграрного сектора страны. За вклад в развитие агропромышленного комплекса в 2004 году он получил звание Героя Украины, пишет BBC.

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Политическую карьеру Яковишин Леонид начал в 1990 году — был избран депутатом парламента от Коммунистической партии. Он стал одним из немногих, кто голосовал против провозглашения независимости Украины. После этого не раз объяснял, что не верил в реальную независимость, поскольку, по его словам, "коммунисты сделали ее под себя".

Кроме аграрного дела и политики, Леонид Яковишин запомнился публике своими нетипичными поступками. Самый известный — строительство собственного мавзолея в стиле Наполеона, где, по его желанию, он должен был быть похоронен. Этот факт неоднократно вызывал резонанс в СМИ.

Аграрий Леонид Яковишин Фото: Facebook

В 2022 году аграрий Леонид Яковишин оказался в центре громкого конфликта — его обвинили в связях с Россией. Военный Олег Олешко подал заявление в СБУ, а сам бизнесмен ответил встречной жалобой. Дела не дошли до суда — производства были закрыты.

Также известно, что на довыборах в Верховную Раду в 2020 году Яковишин поддерживал Олега Ляшко на одном из округов Черниговщины.

Напомним, Леонид Яковишин умер 26 июля в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова, где проходил лечение. После смерти его мавзолей должен быть открыт для посетителей.

Фокус также писал, что 28 мая умер народный депутат Украины 9-го созыва Сергей Швец. Ему было 48 лет.