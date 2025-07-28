Голосував проти незалежності України: ЗМІ нагадали скандальні факти про Леоніда Яковишина

26 липня на 86-му році життя помер Леонід Яковишин — один із найвідоміших аграріїв України, Герой України, засновник агропідприємства "Земля і воля", колишній народний депутат Верховної Ради першого скликання та фігура неодноразових публічних скандалів.

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Яковишин Леонід Григорович здобув широку відомість як керівник потужного сільськогосподарського підприємства "Земля і воля", яке вирощувало десятки тисяч гектарів зернових і входило до лідерів аграрного сектору країни. За внесок у розвиток агропромислового комплексу у 2004 році він отримав звання Героя України, пише BBC.

Помер Леонід Яковишин: скандальні факти про екснардепа

Політичну кар'єру Яковишин Леонід почав у 1990 році — був обраний депутатом парламенту від Комуністичної партії. Він став одним із небагатьох, хто голосував проти проголошення незалежності України. Після цього не раз пояснював, що не вірив у реальну незалежність, оскільки, за його словами, "комуністи зробили її під себе".

Крім аграрної справи та політики, Леонід Яковишин запам’ятався публіці своїми нетиповими вчинками. Найвідоміший — будівництво власного мавзолею у стилі Наполеона, де, за його бажанням, він мав бути похований. Цей факт неодноразово викликав резонанс у ЗМІ.

Аграрій Леонід Яковишин Фото: Facebook

У 2022 році аграрій Леонід Яковишин опинився у центрі гучного конфлікту — його звинуватили у зв’язках із Росією. Військовий Олег Олешко подав заяву до СБУ, а сам бізнесмен відповів зустрічною скаргою. Справи не дійшли до суду — провадження були закриті.

Також відомо, що на довиборах до Верховної Ради у 2020 році Яковишин підтримував Олега Ляшка на одному з округів Чернігівщини.

Нагадаємо, Леонід Яковишин помер 26 липня в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова, де проходив лікування. Після смерті його мавзолей має бути відкритий для відвідувачів.

Фокус також писав, що 28 травня помер народний депутат України 9-го скликання Сергій Швець. Йому було 48 років.