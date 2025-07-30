Изменения в АРМА: правительство отправило в отставку Елену Думу и готовит новый конкурс

Кабинет Министров Украины уволил Елену Думу с должности главы Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

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На своей странице в телеграм-канале Премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала, что накануне обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки АРМА. По ее словам, президент поддержал план правительства, а на заседании Кабмина приняли решение об увольнении главы агентства.

"Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства. Дала поручение срочно запустить новый конкурс", — написала Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

По ее словам, в конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере. Более того, Юлия Свириденко подчеркнула, что главная задача нового руководителя — сделать так, чтобы арестованные активы, имущество подсанкционных лиц и российские ресурсы эффективно работали на укрепление обороны и устойчивости страны.

Что известно об отставке Елены Думы

Напомним, что о намерении покинуть должность Елена Дума заявила 30 июля. В своем Facebook она сообщила, что подала заявление об увольнении и попросила правительство его удовлетворить. По словам Думы, с 2023 года ее команда пыталась изменить репутацию агентства, которое ранее "имело максимально негативный имидж и отрицательный коэффициент полезного действия".

Также она заверила, что АРМА начало приносить миллиардные поступления в бюджет, демонстрировать прозрачность, активизировало международное сотрудничество и запустило модернизацию Реестра арестованных активов.

Кроме этого, народный депутат Ярослав Железняк подтвердил представление Елены Думы на отставку и отметил, что вопрос рассмотрят на заседании Кабмина в ближайшее время. По процедуре, после увольнения должен быть объявлен новый конкурс, в котором будут участвовать и международные эксперты. В то же время Железняк предположил, что ключевым фактором в решении о смене руководства могла стать "феерическая презентация" книги женщины под названием "АРМАгедон для коррупционеров. Тени больших денег".

Стоит отметить, что 27 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе АРМА. Документ предусматривает введение автоматизированной системы выбора управляющих, привлечение арбитражных управляющих и частных исполнителей, реализацию активов, создание специализированного фонда для финансовой стабильности агентства — и другие изменения, направленные на повышение прозрачности и эффективности работы.