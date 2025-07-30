Зміни в АРМА: уряд відправив у відставку Олену Думу та готує новий конкурс

Кабінет Міністрів України звільнив Олену Думу з посади голови Агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

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На своїй сторінці у телеграм-каналі Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко написала, що напередодні звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження АРМА. За її словами, президент підтримав план уряду, а на засіданні Кабміну ухвалили рішення про звільнення голови агентства.

"Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс", – написала Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі.

За її словами, до конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері. Ба більше, Юлія Свириденко підкреслила, що головне завдання нового керівника — зробити так, аби заарештовані активи, майно підсанкційних осіб і російські ресурси ефективно працювали на зміцнення оборони та стійкості країни.

Що відомо про відставку Олени Думи

Нагадаємо, що про намір залишити посаду Олена Дума заявила 30 липня. У своєму Facebook вона повідомила, що подала заяву про звільнення і попросила уряд її задовольнити. За словами Думи, з 2023 року її команда намагалася змінити репутацію агентства, яке раніше "мало максимально негативний імідж і відʼємний коефіцієнт корисної дії".

Також вона запевнила, що АРМА почало приносити мільярдні надходження до бюджету, демонструвати прозорість, активізувало міжнародну співпрацю та запустило модернізацію Реєстру арештованих активів.

Окрім цього, народний депутат Ярослав Железняк підтвердив подання Олени Думи на відставку та зазначив, що питання розглянуть на засіданні Кабміну найближчим часом. За процедурою, після звільнення має бути оголошено новий конкурс, у якому братимуть участь і міжнародні експерти. Водночас Железняк припустив, що ключовим фактором у рішенні про зміну керівництва могла стати "феєрична презентація" книги жінки під назвою "АРМАгедон для корупціонерів. Тіні великих грошей".

Варто зазначити, що 27 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА. Документ передбачає запровадження автоматизованої системи вибору управителів, залучення арбітражних керуючих і приватних виконавців, реалізацію активів, створення спеціалізованого фонду для фінансової стабільності агентства — та інші зміни, які спрямовані на підвищення прозорості та ефективності роботи.