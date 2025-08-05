Президентка Швейцарии похвасталась "подходом к Трампу": он "отблагодарил" 39% пошлиной

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла добиться 10-процентных тарифов от президента США. Трамп ввел базовый тариф в размере 39% на большинство товаров швейцарского экспорта с 7 августа. В худшем положении сейчас находятся только Лаос, Мьянма, Сирия и Бразилия.

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Теперь Карин Келлер-Зуттер попытается спасти то, что еще можно спасти: после провального телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Швейцарии отправляется в США, об этом пишет NZZ.

Сообщается, что Дональд Трамп счет Келлер-Зуттер слишком "педантичной" во время ключевого разговора. Келлер-Суттер настаивала на соглашении на 10%, чего для Трампа было явно недостаточно. В итоге президент США постепенно утратил интерес к переговорам. Это также было связано с тем, что президент Швейцарии неоднократно пыталась объяснить ему, как образовался дефицит торгового баланса в размере 39 миллиардов долларов.

В тот же вечер из Вашингтона пришла сенсационная новость: Трамп повысил таможенный тариф с 31% он вырос до 39%. Для сравнения, президент ЕС Урсула фон дер Ляйен смогла договориться с Трампом о 15-процентной сделке на мирной встрече. Это вызвало тревогу в Швейцарии, так как экономика страны сильно зависит от экспорта. Это значительно выше, чем пошлины для Канады в 35%. В худшем положении сейчас находятся только Лаос, Мьянма, Сирия и Бразилия.

Карин Келлер-Зуттер заявила, что летит в США, чтобы договариваться с Трампом

Но еще три недели назад Келлер-Зуттер хвасталась в одном интервью, как ей "удалось найти к Трампу подход". Для подготовки к переговорам с ним она даже прочитала его книгу "Искусство сделки". Однако ей это не помогло. Теперь в швейцарском правительстве Келлер-Зуттер обвиняют в наивности из-за того, что она не имела другого плана на случай провала переговоров.

Сообщается, что Трамп счел тон Карин Келлер-Зуттер слишком "морализаторской", и его команда отправила швейцарцам резкое текстовое сообщение: "Лучше бы закончить разговор, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля". Две минуты спустя звонок оборвался. Тогда стало ясно: что никакой сделки не будет.

В итоге Карин Келлер-Зуттер направляется в США вместе с министром экономики Ги Пармеленом. Было заявлено, что для улучшения таможенной ситуации в Швейцарии запланированы "краткосрочные встречи" с представителями властей США.

"Цель — представить США более привлекательное предложение о снижении уровня дополнительных пошлин на швейцарский экспорт", — пояснили в Минфине Швейцарии. Вопрос о том, будет ли в повестке дня встреча с президентом США, остается открытым. И у президента Швейцарии не так много времени, мегапошлина должна вступить в силу уже в четверг, 7 августа.

При этом торговый представитель США не видит возможности для пересмотра тарифов. По словам Джеймисона Грира, тарифы "практически окончательны". 3 августа Грир на вопрос, можно ли ожидать пересмотра, ответил: "Не думаю, что это произойдет в ближайшие дни".

США ввели базовый тариф в размере 39% на большинство товаров швейцарского экспорта с 7 августа. Это значительно выше, чем пошлины для стран ЕС, составляющие 15%, или для Канады, которая обошлась в 35%. В худшем положении сейчас находятся только Лаос, Мьянма, Сирия и Бразилия.

Каковы потенциальные последствия для экономики Швейцарии

Особенно пострадали часовая и машиностроительная отрасли, производители точных инструментов и шоколада. Эти секторы сильно зависят от американского рынка. Более мелкие компании, в частности, сталкиваются с экзистенциальными рисками: потерей доли рынка, падением продаж и сокращением рабочих мест.

Фармацевтические препараты, вероятно, пока не будут освобождены от 39-процентных пошлин. Они будут облагаться только отдельной глобальной импортной пошлиной, как объявил Трамп.

Швейцарский экономический институт KOF при Швейцарской высшей технической школе Цюриха ожидает, что продолжительные перебои могут привести к сокращению валового внутреннего продукта Швейцарии более чем на один процент. Нельзя исключать рецессию.

Как Швейцария будет исправлять ситуацию

Швейцарская делегация повезет в США "более привлекательное предложение", но неясно, в чем оно состоит. Ги Пармелин заявил на выходных, что Швейцария все еще может договориться о компромиссах в отношении американского сжиженного природного газа. Обсуждается также импорт американской говядины. Для сокращения торгового дефицита может быть также сокращен экспорт швейцарского золота в США. Экспорт драгоценного металла является одним из основных факторов торгового дисбаланса.

Другим вариантом могли бы стать дополнительные инвестиции швейцарских компаний в США. В качестве примера можно привести соглашение между ЕС и США. ЕС обязуется ввести 15-процентные пошлины в обмен на обещанные миллиардные контракты для оборонного и энергетического секторов США, а также снять барьеры для импорта продовольствия из США.

Некоторые теперь считают, что виновата фармацевтическая промышленность. Трамп находится под давлением, требуя снизить высокие расходы на здравоохранение в своей стране. Некоторые лекарства в США в три раза дороже, чем в Европе. Бывший швейцарский дипломат Томас Борер также считает, что Трамп обеспокоен снижением цен на лекарства. Поэтому Федеральный совет должен предвидеть требования президента США и пойти ему навстречу.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил введение новых тарифов для Индии с 1 августа в размере 25%. Он пояснил, что страна покупает у России подавляющее большинство своего военного оборудования и вместе с Китаем является крупнейшим покупателем российской энергии.

Также стало известно, что все произведенные за рубежом фильмы будут облагаться 100%-ми пошлинами при импорте в США. Американские студии снимали недавние крупные картины в других странах, включая "Дэдпул и Росомаха", а также "Гладиатор 2".