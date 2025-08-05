Президентка Швейцарії похвалилася "підходом до Трампа": він "віддячив" 39% митом

Президент Швейцарії Карін Келлер-Зуттер не змогла домогтися 10-відсоткових тарифів від президента США. Трамп ввів базовий тариф у розмірі 39% на більшість товарів швейцарського експорту з 7 серпня. У гіршому становищі зараз перебувають тільки Лаос, М'янма, Сирія і Бразилія.

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Тепер Карін Келлер-Зуттер спробує врятувати те, що ще можна врятувати: після провальної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом президентка Швейцарії вирушає до США, про це пише NZZ.

Повідомляється, що Дональд Трамп вважав Келлер-Зуттер занадто "педантичною" під час ключової розмови. Келлер-Суттер наполягала на угоді на 10%, чого для Трампа було явно недостатньо. У підсумку президент США поступово втратив інтерес до переговорів. Це також було пов'язано з тим, що президентка Швейцарії неодноразово намагалася пояснити йому, як утворився дефіцит торгового балансу в розмірі 39 мільярдів доларів.

Того ж вечора з Вашингтона прийшла сенсаційна новина: Трамп підвищив митний тариф: з 31% він зріс до 39%. Для порівняння, президент ЄС Урсула фон дер Ляєн змогла домовитися з Трампом про 15-відсоткову угоду на мирній зустрічі. Це викликало тривогу у Швейцарії, оскільки економіка країни сильно залежить від експорту. Це значно вище, ніж мита для Канади в 35%. У гіршому становищі зараз перебувають тільки Лаос, М'янма, Сирія і Бразилія.

Карін Келлер-Зуттер заявила, що летить до США, щоб домовлятися з Трампом

Але ще три тижні тому Келлер-Зуттер хвалилася в одному інтерв'ю, як їй "вдалося знайти до Трампа підхід". Для підготовки до переговорів із ним вона навіть прочитала його книгу "Мистецтво угоди". Однак їй це не допомогло. Тепер у швейцарському уряді Келлер-Зуттер звинувачують у наївності через те, що вона не мала іншого плану на випадок провалу переговорів.

Повідомляється, що Трамп визнав тон Карін Келлер-Зуттер занадто "моралізаторським", і його команда надіслала швейцарцям різке текстове повідомлення: "Краще б закінчити розмову, поки ситуація остаточно не вийшла з-під контролю". Через дві хвилини дзвінок обірвався. Тоді стало зрозуміло: що ніякої угоди не буде.

У підсумку Карін Келлер-Зуттер прямує до США разом із міністром економіки Гі Пармеленом. Було заявлено, що для поліпшення митної ситуації у Швейцарії заплановано "короткострокові зустрічі" з представниками влади США.

"Мета — представити США більш привабливу пропозицію про зниження рівня додаткових мит на швейцарський експорт", — пояснили в Мінфіні Швейцарії. Питання про те, чи буде на порядку денному зустріч із президентом США, залишається відкритим. Та й у президента Швейцарії не так багато часу, мегамито має набути чинності вже в четвер, 7 серпня.

При цьому торговий представник США не бачить можливості для перегляду тарифів. За словами Джеймісона Гріра, тарифи "практично остаточні". 3 серпня Грір на запитання, чи можна очікувати перегляду, відповів: "Не думаю, що це станеться найближчими днями".

США запровадили базовий тариф у розмірі 39% на більшість товарів швейцарського експорту з 7 серпня. Це значно вище, ніж мита для країн ЄС, що становлять 15%, або для Канади, яка обійшлася в 35%. У гіршому становищі наразі перебувають лише Лаос, М'янма, Сирія та Бразилія.

Які потенційні наслідки для економіки Швейцарії

Особливо постраждали годинникова та машинобудівна галузі, виробники точних інструментів і шоколаду. Ці сектори сильно залежать від американського ринку. Дрібніші компанії, зокрема, стикаються з екзистенціальними ризиками: втратою частки ринку, падінням продажів і скороченням робочих місць.

Фармацевтичні препарати, ймовірно, поки що не будуть звільнені від 39-відсоткових мит. Вони будуть обкладатися тільки окремим глобальним імпортним митом, як оголосив Трамп.

Швейцарський економічний інститут KOF при Швейцарській вищій технічній школі Цюріха очікує, що тривалі перебої можуть призвести до скорочення валового внутрішнього продукту Швейцарії більш ніж на один відсоток. Не можна виключати рецесію.

Як Швейцарія виправлятиме ситуацію

Швейцарська делегація повезе до США "привабливішу пропозицію", але незрозуміло, в чому вона полягає. Гі Пармелін заявив на вихідних, що Швейцарія все ще може домовитися про компроміси щодо американського скрапленого природного газу. Обговорюється також імпорт американської яловичини. Для скорочення торгового дефіциту може бути також скорочено експорт швейцарського золота в США. Експорт дорогоцінного металу є одним з основних чинників торгового дисбалансу.

Іншим варіантом могли б стати додаткові інвестиції швейцарських компаній у США. Як приклад можна навести угоду між ЄС і США. ЄС зобов'язується запровадити 15-відсоткові мита в обмін на обіцяні мільярдні контракти для оборонного та енергетичного секторів США, а також зняти бар'єри для імпорту продовольства зі США.

Деякі тепер вважають, що винна фармацевтична промисловість. Трамп перебуває під тиском, вимагаючи знизити високі витрати на охорону здоров'я у своїй країні. Деякі ліки в США втричі дорожчі, ніж у Європі. Колишній швейцарський дипломат Томас Борер також вважає, що Трамп стурбований зниженням цін на ліки. Тому Федеральна рада має передбачити вимоги президента США і піти йому назустріч.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив введення нових тарифів для Індії з 1 серпня в розмірі 25%. Він пояснив, що країна купує в Росії переважну більшість свого військового обладнання і разом із Китаєм є найбільшим покупцем російської енергії.

Також стало відомо, що всі вироблені за кордоном фільми обкладатимуться 100%-ми митами під час імпорту в США. Американські студії знімали недавні великі картини в інших країнах, зокрема "Дедпул і Росомаха", а також "Гладіатор 2".