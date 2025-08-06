"Наиболее вероятно": Трамп назвал, кто может стать его преемником на посту президента США

Второй президентский срок Дональда Трампа, согласно Конституции США, станет для него последним. Поэтому Республиканская партия уже рассматривает потенциального преемника. По мнению Трампа, эту роль мог бы взять на себя действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

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На вопрос журналистов, считает ли Дональд Трамп Венса наследником политического движения, которое сам начал, Трамп ответил: "Думаю, наиболее вероятно", пишет Bild.

Ранее Венса уже называли одним из фаворитов на выдвижение в президенты от республиканцев. В то же время эксперты также упоминали советника по нацбезопасности и госсекретаря Марко Рубио как еще одного возможного кандидата. Трамп даже предположил, что Вэнс и Рубио могли бы сформировать совместную команду — Вэнс как кандидат в президенты, а Рубио — как вице-президент.

Джей Ди Вэнс Фото: Facebook / Senator JD Vance

До этого Трамп избегал конкретных имен. В феврале он назвал Вэнса "очень способным", но тогда воздержался от официального объявления. Вэнс, который имеет опыт службы в морской пехоте, сейчас играет важную роль в команде Трампа и является влиятельной фигурой как во внешней, так и внутренней политике.

Таким образом, Трамп, похоже, окончательно отказывается от идеи баллотироваться в третий раз — для этого необходимо было бы изменить Конституцию США. Ранее он время от времени намекал на такую возможность, но каждый раз отступал от нее.

Напомним, блогер Иван Яковина считает, что Трамп внутренне уже созрел к идее создания над западной частью Украины и Одессой бесполетной зоны. Риска войны для США никакого — ведь создание такой зоны не потребует уничтожения российских самолетов, сбивать придется только дроны и ракеты.

Фокус также писал, что недавний опрос американцев показал, что новый Папа Римский, президент Украины и сенатор Берни Сандерс вызывают у них больше симпатии, чем республиканец Дональд Трамп.