"Найбільш ймовірно": Трамп назвав, хто може стати його наступником на посту президента США

Другий президентський термін Дональда Трампа, згідно з Конституцією США, стане для нього останнім. Тому Республіканська партія вже розглядає потенційного наступника. На думку Трампа, цю роль міг би взяти на себе чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.

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На запитання журналістів, чи вважає Дональд Трамп Венса спадкоємцем політичного руху, який сам започаткував, Трамп відповів: "Думаю, найбільш ймовірно", пише Bild.

Раніше Венса вже називали одним із фаворитів на висунення в президенти від республіканців. Водночас експерти також згадували радника з нацбезпеки та держсекретаря Марко Рубіо як ще одного можливого кандидата. Трамп навіть припустив, що Венс і Рубіо могли б сформувати спільну команду — Венс як кандидат у президенти, а Рубіо — як віцепрезидент.

Джей Ді Венс Фото: Facebook / Senator JD Vance

До цього Трамп уникав конкретних імен. У лютому він назвав Венса "дуже здібним", але тоді утримався від офіційного оголошення. Венс, який має досвід служби в морській піхоті, нині відіграє важливу роль у команді Трампа й є впливовою фігурою як у зовнішній, так і внутрішній політиці.

Таким чином, Трамп, схоже, остаточно відмовляється від ідеї балотуватися втретє — для цього необхідно було б змінити Конституцію США. Раніше він час від часу натякав на таку можливість, але щоразу відступав від неї.

Нагадаємо, блогер Іван Яковина вважає, що Трамп внутрішньо вже дозрів до ідеї створення над західною частиною України та Одесою безпольотної зони. Ризику війни для США жодного — адже створення такої зони не вимагатиме знищення російських літаків, збивати доведеться тільки дрони і ракети.

Фокус також писав, що нещодавнє опитування американців показало, що новий Папа Римський, президент України та сенатор Берні Сандерсу викликають у них більше симпатії, ніж республіканець Дональд Трамп.