Вероятность "нулевая": прекратит ли Путин войну в Украине из-за санкций Трампа, — Reuters

Вероятность того, что президент России Владимир Путин согласится на прекращение огня в Украине из-за угроз США ввести пошлины и санкции близка к нулю.

Related video

Если Индия и Китай прекратят закупать нефть у России, это нанесет серьезный удар по ее экономике и военным усилиям. Но данный сценарий не сбудется, рассказал агентству Reuters бывший аналитик американской разведки по России Юджин Румер, возглавляющий программу по России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир.

"Теоретически, если прекратить закупки нефти Индией и Китаем, это нанесет серьезный удар по российской экономике. Но китайцы дали понять, что продолжат покупать российскую нефть. Вероятность такого сценария близка к нулю", — сказал он.

Белый дом и посольство России в Вашингтоне не отреагировали на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.

Reuters напоминает, что сегодня, 8 августа, наступает крайний срок для России, чтобы согласиться на установление мира в Украине. По задумке президента США Дональда Трампа, ее покупатели нефти столкнутся с дополнительными пошлинами.

Однако распоряжение о пошлинах в отношении Китая, крупнейшего импортера российской нефти, еще не подписано, заявил представитель Белого дома.

Со своей стороны Путин дал понять, что Россия готова преодолеть любые экономические трудности.

Бывший сотрудник Министерства финансов США Кимберли Донован заявила, что пошлины могут затруднить двусторонние торговые отношения США с Индией и Китаем.