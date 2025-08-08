Імовірність "нульова": чи припинить Путін війну в Україні через санкції Трампа, — Reuters

Імовірність того, що президент Росії Володимир Путін погодиться на припинення вогню в Україні через погрози США запровадити мита і санкції близька до нуля.

Якщо Індія і Китай припинять закуповувати нафту в Росії, це завдасть серйозного удару по її економіці та військових зусиллях. Але цей сценарій не збудеться, розповів агентству Reuters колишній аналітик американської розвідки щодо Росії Юджин Румер, який очолює програму щодо Росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир.

"Теоретично, якщо припинити закупівлі нафти Індією і Китаєм, це завдасть серйозного удару по російській економіці. Але китайці дали зрозуміти, що продовжать купувати російську нафту. Імовірність такого сценарію близька до нуля", — сказав він.

Білий дім і посольство Росії у Вашингтоні не відреагували на прохання агентства прокоментувати цю інформацію.

Reuters нагадує, що сьогодні, 8 серпня, настає крайній термін для Росії, щоб погодитися на встановлення миру в Україні. За задумом президента США Дональда Трампа, її покупці нафти зіткнуться з додатковими митами.

Однак розпорядження про мита щодо Китаю, найбільшого імпортера російської нафти, ще не підписано, заявив представник Білого дому.

Зі свого боку Путін дав зрозуміти, що Росія готова подолати будь-які економічні труднощі.

Колишній співробітник Міністерства фінансів США Кімберлі Донован заявила, що мита можуть ускладнити двосторонні торговельні відносини США з Індією і Китаєм.

Нагадаємо, державні НПЗ в Індії вже відмовилися від купівлі нафти в Росії, щойно США запровадили мита в розмірі 25%.

У Росії доходи від продажу сирої нафти в липні впали на третину порівняно з цим самим періодом у 2024 році. Середня ціна нафти марки Urals у червні становила $59,84.