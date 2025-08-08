РФ передала свои условия прекращения огня: США обсуждают их с Украиной и ЕС, — Sky News

Россия выдвинула условия для прекращения огня в Украине, что может изменить ход конфликта. Сейчас США активно работают над тем, чтобы получить поддержку Украины и европейских союзников для согласования возможного мирного плана.

По информации Sky News, Белый дом подтвердил, что вместе с Украиной рассматривает "потенциальные пути к миру".

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт сообщила, что специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф недавно провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В частности, его основной целью встречи было обсуждение вариантов прекращения боевых действий.

По ее словам, президент и команда по национальной безопасности общаются о путях к миру как с украинской стороной, так и с европейскими союзниками. Однако из-за деликатности переговоров Белый дом не комментирует подробностей.

"Из уважения к нашим деликатным дипломатическим переговорам с Россией, Украиной и нашими европейскими союзниками, Белый дом не будет комментировать вероятные детали в СМИ", — говорится в публикации.

В то же время сообщается, что потенциальное соглашение может закрепить контроль Москвы над захваченными территориями в Украине. Ранее США настаивали на безусловном прекращении огня со стороны России как главном условии для начала любых мирных переговоров.

Соглашение США и РФ о прекращении огня: какие условия агрессора

Отметим, что США и Россия ведут переговоры о соглашении о прекращении огня в Украине, которое фактически заморозит конфликт и закрепит контроль Москвы над аннексированными территориями. По договоренности, Россия прекратит наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях, удерживая нынешние линии фронта. В то же время соглашение предусматривает, что Украина признает потерю Крыма и части Донбасса, а также выведет войска из районов, которые пока контролирует.

Кремль настаивает на официальном признании этих территориальных потерь Украиной, гарантиях нейтралитета и отказе Киева от вступления в НАТО. Россия также хочет сохранить контроль над стратегическими объектами, в частности Запорожской атомной электростанцией. Украина и западные союзники пока не дали согласия на такие условия, из-за чего переговоры остаются в состоянии неопределенности.

Также Фокус писал, что высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланирован на конец следующей недели. Место проведения пока еще согласовывается, среди возможных вариантов рассматривают ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим.

Ранее же российские СМИ сообщали, что встреча президентов РФ и США должна состояться ориентировочно 15 августа и Кремль рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как возможную площадку для саммита.