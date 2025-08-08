РФ передала свої умови припинення вогню: США обговорюють їх з Україною та ЄС, — Sky News

Росія висунула умови для припинення вогню в Україні, що може змінити хід конфлікту. Наразі США активно працюють над тим, щоб отримати підтримку України та європейських союзників для погодження можливого мирного плану.

За інформацією Sky News, Білий дім підтвердив, що разом з Україною розглядає "потенційні шляхи до миру".

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт повідомила, що спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф нещодавно провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, його основною метою зустрічі було обговорення варіантів припинення бойових дій.

За її словами, президент і команда з національної безпеки спілкуються про шляхи до миру як з українською стороною, так і з європейськими союзниками. Однак через делікатність переговорів Білий дім не коментує подробиць.

"З поваги до наших делікатних дипломатичних переговорів з Росією, Україною та нашими європейськими союзниками, Білий дім не коментуватиме ймовірні деталі у ЗМІ", — йдеться в публікації.

Водночас повідомляється, що потенційна угода може закріпити контроль Москви над захопленими територіями в Україні. Раніше США наполягали на безумовному припиненні вогню з боку Росії як головній умові для початку будь-яких мирних переговорів.

Угода США та РФ про припинення вогню: які умови агресора

Зазначимо, що США та Росія ведуть переговори про угоду щодо припинення вогню в Україні, яка фактично заморозить конфлікт і закріпить контроль Москви над анексованими територіями. За домовленістю, Росія припинить наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях, утримуючи нинішні лінії фронту. Водночас угода передбачає, що Україна визнає втрату Криму і частини Донбасу, а також виведе війська з районів, які поки що контролює.

Кремль наполягає на офіційному визнанні цих територіальних втрат Україною, гарантіях нейтралітету та відмові Києва від вступу до НАТО. Росія також хоче зберегти контроль над стратегічними об’єктами, зокрема Запорізькою атомною електростанцією. Україна та західні союзники поки що не дали згоди на такі умови, через що переговори залишаються у стані невизначеності.

Також Фокус писав, що високопоставлений представник Білого дому повідомив, що саміт між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним запланований на кінець наступного тижня. Місце проведення наразі ще узгоджується, серед можливих варіантів розглядають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим.

Раніше ж російські ЗМІ повідомляли, що зустріч президентів РФ та США має відбутися орієнтовною 15 серпня і Кремль розглядає Об’єднані Арабські Емірати як можливий майданчик для саміту.