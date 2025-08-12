Зеленский назвал страны, с кем Украина первой введет множественное гражданство

Президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетными станут страны, где проживает большое количество украинцев и которые поддерживают наше государство во время войны. Правительство сформирует и обнародует соответствующий перечень.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме-2025 отметил, что принятие закона о множественном гражданстве является важным шагом для государства.

"Множественное гражданство — важный закон, который принял украинский парламент. Закон есть, закон правильный", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, следующим этапом станет определение перечня государств, с которыми Украина в первую очередь будет реализовывать возможность множественного гражданства. Приоритет будут отдавать тем странам, где проживает значительная украинская диаспора и которые активно поддерживают Киев во время полномасштабной войны с Россией.

Фото: Скрин видео

"Мы понимаем, кто ближайшие наши друзья — это страны Европейского Союза, где большинство наших украинцев, а также это Соединенные Штаты Америки", — подчеркнул президент.

Президент уточнил, что именно правительство будет формировать и обнародовать список государств, с которыми будут действовать положения закона.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон о реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины, который вводит институт множественного гражданства. Президент подписал документ 15 июля.

Как писал Фокус, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что создается список первых семи стран, с которыми станет возможным множественное гражданство.