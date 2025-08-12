Зеленський назвав країни, з ким Україна першою запровадить множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетними стануть країни, де мешкає велика кількість українців і які підтримують нашу державу під час війни. Уряд сформує та оприлюднить відповідний перелік.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі-2025 наголосив, що ухвалення закону про множинне громадянство є важливим кроком для держави.

"Множинне громадянство – важливий закон, який прийняв український парламент. Закон є, закон правильний", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, наступним етапом стане визначення переліку держав, з якими Україна насамперед реалізовуватиме можливість множинного громадянства. Пріоритет віддаватимуть тим країнам, де проживає значна українська діаспора та які активно підтримують Київ під час повномасштабної війни з Росією.

"Ми розуміємо, хто найближчі наші друзі – це країни Європейського Союзу, де більшість наших українців, а також це Сполучені Штати Америки", – підкреслив президент.

Президент уточнив, що саме уряд формуватиме та оприлюднюватиме список держав, з якими діятимуть положення закону.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада ухвалила закон щодо реалізації права на набуття та збереження громадянства України, який запроваджує інститут множинного громадянства. Президент підписав документ 15 липня.

