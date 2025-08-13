Президент Румынии Никушор Дан приедет в Киев: детали

Дан анонсировал визит в Украину уже этой осенью и еще раз подчеркнул, что Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Related video

Президент Румынии подчеркнул, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы. И он принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Никушор Дан написал в посте на Х.

"Я имел углубленный телефонный разговор с президентом Зеленским. Я выразил ему свою точку зрения, что нам нужен всесторонний и длительный мир в Украине, чтобы прекратить ежедневные зверства России", — написал Дан.

Никушор Дан анонсировал визит в Украину Фото: Скриншот

Разговор между президентами состоялся 12 августа. Как сообщил впоследствии президент Владимир Зеленский, он обсуждал с румынским коллегой совместные следующие шаги в дипломатии. А Зеленский отметил, что сейчас все решает "решимость Президента США Дональда Трампа и единство Европы".

Он подчеркнул, что Румыния поддерживает усилия президента Трампа по достижению решения. И соглашение должно быть "справедливым, долгосрочным и постоянным".

"Мира с Украиной нужно достичь за столом переговоров. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — заявил президент Румынии, который одержал победу на президентских выборах в мае 2025 года в ожесточенной борьбе со своим оппонентом Джордже Симионом.

Никушор Дан заявил, что, как сосед и партнер, Румыния будет продолжать поддерживать Украину во всех усилиях для достижения справедливого мира для народа Украины.

И отдельно подчеркнул, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы.

Поэтому президент Румынии будет в Киеве с официальным визитом уже этой осенью.

Напомним, Фокус писал о победе Никушора Дана на выборах в Румынии. До президентства Дан был беспартийным мэром Бухареста.

А тем временем в Румынии усиливаются меры безопасности на оборонных объектах после пожара и взрыва на Куджирском механическом заводе, производящем стрелковое оружие и боеприпасы.