Президент Румунії Нікушор Дан приїде до Києва: деталі
Дан анонсував візит до України вже цієї осені та ще раз наголосив, що Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.
Президент Румунії наголосив, що безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи. І він прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це Нікушор Дан написав в пості на Х.
"Я мав поглиблену телефонну розмову з президентом Зеленським. Я висловив йому свою точку зору, що нам потрібен всебічний та тривалий мир в Україні, щоб припинити щоденні звірства Росії", - написав Дан.
Розмова між президентами відбулася 12 серпня. Як повідомив згодом президент Володимир Зеленський, він обговорював із румунським колегою спільні наступні кроки в дипломатії. А Зеленський наголосив, що зараз усе вирішує "рішучість Президента США Дональда Трампа та єдність Європи".
Він наголосив, що Румунія підтримує зусилля президента Трампа щодо досягнення рішення. І угода має бути "справедливою, довгостроковою та сталою".
"Миру з Україною потрібно досягти за столом переговорів. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", - заявив президент Румунії, який отримав перемогу на президентських виборах у травні 2025 року у запеклій боротьбі із свої опонентом Джордже Сіміоном.
Нікушор Дан заявив, що, як сусід і партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях для досягнення справедливого миру для народу України.
Та окремо підкреслив, що безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи.
Тому президент Румунії буде в Києві із офіційним візитом вже цієї осені.
Нагадаємо, Фокус писав про перемогу Нікушора Дана на виборах в Румунії. До президентства Дан був безпартійним мером Бухаресту.
А тим часом у Румунії посилюються заходи безпеки на оборонних об'єктах після пожежі та вибуху на Куджирському механічному заводі, що виробляє стрілецьку зброю і боєприпаси.