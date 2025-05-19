Президентом Румунії став прозахідний Нікушор Дан: ЦВК опрацювала 100% голосів (відео)

Безпартійний мер Бухареста Нікушор Дан переміг у другому турі президентських виборів. Його ультраправий суперник Джордже Сіміон отримав на 7% голосів менше.

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Про перемогу кандидата свідчать дані Центрвиборчкому країни.

Нікушор Дан здобув 53,6% голосів, а його суперник, лідер вкрай правої партії "Альянс за об'єднання румунів" (AUR) Джордже Сіміон — 46,4%.

Явка на вибори становила 64,72%.

Комісія опрацювала 100% протоколів із виборчих дільниць. Явка на вибори становила 64,72%, такий рівень є для Румунії рекордним.

За Дана проголосували понад 6,1 млн румунів, а за Сіміона — близько 5,3 млн. Останній визнав поразку, хоча нещодавно закликав прихильників виходити на вуличні протести.

"Прошу кожного з вас не здаватися, йдіть до кінця, навіть якщо важко відчувати гіркий присмак поразки. Румунія і румунський народ мають бути на першому місці", — заявляв Сіміон.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії. За його словами, Україні важливо мати надійного партнера в особі Румунії.

"Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу. Ми завжди з великою повагою ставитимемося до Румунії та її народу, особливо з огляду на підтримку, яку ми отримали в найважчий період нашої історії", — зауважив він.

Політичні погляди Нікушора Дана і Джордже Сіміона

Дан виступав за військову підтримку України і зміцнення армії Румунії. Виступаючи перед прихильниками на другому турі виборів, він наполягав на продовженні допомоги Україні.

"Без підтримки Києва не може бути справедливого миру", — стверджував він.

Сіміон прославився націоналістичними поглядами і симпатіями до американського лідера Дональда Трампа. Під час передвиборчої кампанії висловлювався проти допомоги Україні та вимагав компенсації за відправлену ЗСУ систему Patriot. Україна, за його словами, не потрібна Румунії.

Його передвиборчим логунгом був "Зробимо Румунію знову великою", це калька з передвиборчого слогана Трампа. В Україні та Молдові Сіміон оголошений персоною нон-грата, зазначає ВВС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав у відставку, оскільки румуни не підтримали кандидата в президенти від уряду.

Кандидат Келін Джорджеску був лідером президентських перегонів у Румунії, але його звинуватили в поваленні конституційного ладу. Політику загрожували тюремним строком на 20 років.