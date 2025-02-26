Кандидату в президенти Румунії Келіну Джорджеску загрожує 20 років в'язниці: у чому його звинувачують

Келіну Джорджеску висувають звинувачення за кількома статтями, найтяжче — про повалення конституційного ладу. Політику загрожує тривалий тюремний термін, але він збирається продовжити боротьбу за свободу.

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Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску, який посів перше місце в першому турі анульованих виборів, обвинувачується в низці злочинів. Суд заборонив йому виїжджати з країни на 60 днів, пише румунське видання Realitatea.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу стосовно Джорджеску і розслідування вестимуть під судовим контролем протягом 60 днів. Найтяжчим обвинуваченням є підбурювання до повалення конституційного ладу країни.

Джорджеску заборонено виступати у ЗМІ, створювати акаунти в соціальних мережах, носити зброю і залишати країну. Крім цього, політика підозрюють у поширенні неправдивої інформації, підтримці фашистських організацій, сприянні особам, винним у геноциді та злочинах проти людяності, а також пропаганді расистських або ксенофобських ідеологій.

"Мене більше ніщо не дивує. Усе це нагадує комуністичну систему 1950-х років... Румунія не стане на коліна ні перед ким. Я вже сказав, що ми продовжимо боротьбу за свободу", — цитує політика видання News.ro.

Згідно з румунським законодавством, кандидату в президенти може загрожувати до 20 років в'язниці. Тепер Джорджеску зобов'язаний повідомляти владу про будь-які зміни місця проживання, регулярно відмічатися в поліції для перевірки, з'являтися за викликом до прокурорів і суддів.

Фокус уже писав, що Келіна Джорджеску правоохоронці затримали 26 лютого. Сьогодні він мав подати свою кандидатуру на посаду нового президента.

Нагадаємо, Келін Джорджеску називав Україну "вигаданою державою", а її президента Володимира Зеленського — "напівдиктатором".