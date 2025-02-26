Кандидату в президенты Румынии Кэлин Джорджеску грозит 20 лет тюрьмы: в чем его обвиняют

Кэлину Джорджеску выдвигают обвинения по нескольким статьям, самое тяжкое — о свержении конституционного строя. Политику грозит длительный тюремный срок, но он собирается продолжить борьбу за свободу.

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Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, занявший первое место в первом туре аннулированных выборов, обвиняется в ряде преступлений. Суд запретил ему выезжать из страны на 60 дней, пишет румынское издание Realitatea.

Генеральная прокуратура открыла уголовное дело в отношении Джорджеску и расследование будут вести под судебным контролем в течение 60 дней. Самым тяжким обвинением является подстрекательство к свержению конституционного строя страны.

Джорджеску запрещено выступать в СМИ, создавать аккаунты в социальных сетях, носить оружие и покидать страну. Кроме этого, политика подозревают в распространении ложной информации, поддержке фашистских организаций, содействии лицам, виновным в геноциде и преступлениях против человечности, а также пропаганде расистских или ксенофобских идеологий.

"Меня больше ничто не удивляет. Все это напоминает коммунистическую систему 1950-х годов… Румыния не встанет на колени ни перед кем. Я уже сказал, что мы продолжим борьбу за свободу", — цитирует политика издание News.ro.

Cогласно румынскому законодательству, кандидату в президенты может грозить до 20 лет тюрьмы. Теперь Джорджеску обязан уведомлять власти о любых изменениях места жительства, регулярно отмечаться в полиции для проверки, являться по вызову к прокурорам и судьям.

Фокус уже писал, что Кэлина Джорджеску правоохранители задержали 26 февраля. Сегодня он должен был подать свою кандидатуру на должность нового президента.

Напомним, Кэлин Джорджеску называл Украину "вымышленным государством", а ее президента Владимира Зеленского — "полудиктатором".