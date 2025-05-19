Президентом Румынии стал прозападный Никушор Дан: ЦИК обработала 100% голосов (видео)

Беспартийный мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов. Его ультраправый соперник Джордже Симион получил на 7% голосов меньше.

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О победе кандидата свидетельствуют данные Центризбиркома страны.

Никушор Дан получил 53,6% голосов, а его соперник, лидер крайне правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион — 46,4%.

Явка на выборы составила 64,72%

Комиссия обработала 100% протоколов с избирательных участков. Явка на выборы составила 64,72%, такой уровень является для Румынии рекордным.

За Дана проголосовали более 6,1 млн румын, а за Симиона — около 5,3 млн. Последний признал поражение, хотя недавно призвал сторонников выходить на уличные протесты.

"Прошу каждого из вас не сдаваться, идите до конца, даже если тяжело ощущать горький привкус поражения. Румыния и румынский народ должны быть на первом месте", — заявлял Симион.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с исторической победой на президентских выборах в Румынии. По его словам, Украине важно иметь надежного партнера в лице Румынии.

"Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу. Мы всегда с большим уважением будем относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый трудный период нашей истории", — заметил он.

Политические взгляды Никушора Дана и Джордже Симиона

Дан выступал за военную поддержку Украины и укрепление армии Румынии. Выступая перед сторонниками на втором туре выборов, он настаивал на продолжении помощи Украине.

"Без поддержки Киева не может быть справедливого мира", — утверждал он.

Симион прославился националистическими взглядами и симпатиями к американскому лидеру Дональду Трампу. Во время предвыборной кампании высказывался против помощи Украине и требовал компенсации за отправленную ВСУ систему Patriot. Украина, по его словам, не нужна Румынии.

Его предвыборным логунгом был "Сделаем Румынию снова великой", это калька с предвыборного слогана Трампа. В Украине и Молдове Симион объявлен персоной нон-грата, отмечает ВВС.

Напомним, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подал в отставку, так как румыны не поддержали кандидата в президенты от правительства.

Кандидат Кэлин Джорджеску был лидером президентской гонки в Румынии, но его обвинили в свержении конституционного строя. Политику грозили тюремным сроком на 20 лет.