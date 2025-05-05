Премьер Румынии Чолаку объявил об отставке: как это повлияет на выборы президента 18 мая

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подытожил результаты выборов президента, на которых кандидат от правительственного политического объединения не вышел во второй тур. Чиновник объявил об отставке и объяснил, как будет действовать его политическая сила на выборах 18 мая.

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О заявлении Чолаку написало медиа Digi24.

Решение Чолаку обнародовали после совещания членов правительственной коалиции и после общения с лидерами Социал-демократической партии Румынии, написало медиа. Чиновник пояснил, что коалиция, в которой он был премьером, создавалась ради двух целей: чтобы работало правительство и чтобы выиграть президентские выборы. Поскольку румыны не поддержали коалиционного кандидата, то на этом основании коалиция "не легитимна", считает политик. Чолаку заявил, что его партия выходит из коалиции, а значит — он подает в отставку, слышно на обнародованном видео.

"Я предложил своим коллегам выйти из правящей коалиции, что неявно приводит к моей отставке с поста премьер-министра, что я сделаю после встречи с вами. Вместо того, чтобы позволить будущему президенту заменить меня, я решил уйти в отставку сам", — заявил пока действующий премьер.

После этого Чолаку объяснил, как будет действовать Социал-демократическая партия во время второго тура выборов президента Румынии. По его словам, он не будет поддерживать ни одного из кандидатов и предлагает людям выбирать по своему усмотрению, говорится в статье.

"Я принял решение публично не поддерживать одного из двух кандидатов во втором туре. Каждый сторонник Социал-демократической партии будет голосовать так, как хочет, по собственной совести", — привело Digi24 слова премьера.

Выборы в Румынии — детали

Отметим, 4 мая состоялись выборы президента Румынии, в которых принимали участие 11 кандидатов. Кандидат правительственной коалиции — Крин Антонеску, который представляет Социал-демократическую партию, Национальную либеральную партию и Демократический союз венгров Румынии. По итогам голосования румын правительственный кандидат занял третье место, набрав 20,12% голосов. На первом месте — представитель ультраправой партии Джордже Симеон (40,9%), на втором — независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан (20,99%). Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%, то 18 мая в Румынии состоится второй тур выборов.

Первая попытка румын избрать нового президента состоялась осенью 2024 года, но результаты отменил Конституционный Суд. Как выяснилось, один из кандидатов, Келин Джорджеску, использовал российские избирательные технологии в соцсети TikTok и благодаря этому внезапно набрал 23% голосов. Голосование отменили, а Джорджеску запретили участвовать в новых кампаниях.

Напоминаем, в феврале против Келина Джорджеску, который объявлен в Украине персоной нон-грата, открыли уголовное дело, по которому ему грозит до 20 лет тюрьмы.