Прем'єр Румунії Чолаку оголосив про відставку: як це вплине на вибори президента 18 травня

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку підсумував результати виборів президента, на яких кандидат від урядового політичного об'єднання не вийшов в другий тур. Посадовець оголосив про відставку і пояснив, як діятиме його політична сила на виборах 18 травня.

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Про заяву Чолаку написало медіа Digi24.

Рішення Чолаку оприлюднили після наради членів урядової коаліції та після спілкування з лідерами Соціал-демократичної партії Румунії, написало медіа. Посадовець пояснив, що коаліція, у якій він був прем'єром, створювалась заради двох цілей: щоб працював уряд і щоб виграти президентські вибори. Оскільки румуни не підтримали коаліційного кандидата, то на цій підставі коаліція "не легітимна", вважає політик. Чолаку заявив, що його партія виходить з коаліції, а отже — він подає у відставку, чути на оприлюдненому відео.

"Я запропонував своїм колегам вийти з правлячої коаліції, що неявно призводить до моєї відставки з посади прем'єр-міністра, що я зроблю після зустрічі з вами. Замість того, щоб дозволити майбутньому президенту замінити мене, я вирішив піти у відставку сам", — заявив поки чинний прем'єр.

Після цього Чолаку пояснив, як діятиме Соціал-демократична партія під час другого туру виборів президента Румунії. З його слів, він не підтримуватиме жодного з кандидатів і пропонує людям обирати на власний розсуд, ідеться у статті.

"Я прийняв рішення публічно не підтримувати одного з двох кандидатів у другому турі. Кожен прихильник Соціал-демократичної партії голосуватиме так, як хоче, за власною совістю", — навело Digi24 слова прем'єра.

Вибори в Румунії — деталі

Зазначимо, 4 травня відбулись вибори президента Румунії, у яких брали участь 11 кандидатів. Кандидат урядової коаліції — Крін Антонеску, який представляє Соціал-демократичну партію, Національну ліберальну партію та Демократичний союз угорців Румунії. За підсумками голосування румунів урядовий кандидат посів третє місце, набравши 20,12% голосів. На першому місці — представник ультраправої партії Джордже Сімеон (40,9%), на другому — незалежний кандидат, мер Бухареста Нікушор-Даніель Дан (20,99%). Оскільки жоден з кандидатів не набрав більш як 50%, то 18 травня в Румунії відбудеться другий тур виборів.

Перша спроба румунів обрати нового президента відбулась восени 2024 року, але результати скасував Конституційний Суд. Як з'ясувалось, один з кандидатів, Келін Джорджеску, використав російські виборчі технології у соцмережі TikTok і завдяки цьому раптово набрав 23% голосів. Голосування скасували, а Джорджеску заборонили брати участь у нових кампаніях.

Нагадуємо, у лютому проти Келіна Джорджеску, який оголошений в Україні персоною нон-грата, відкрили кримінальну справу, за якою йому загрожує до 20 років тюрми.