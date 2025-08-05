Пожежа на заводі в Куджирі: Румунія посилює заходи безпеки на підприємствах ОПК

У Румунії посилюються заходи безпеки на оборонних об'єктах після пожежі та вибуху на Куджирському механічному заводі, що виробляє стрілецьку зброю і боєприпаси. Ці заходи були скасовані на початку року, але тепер повертаються в повному обсязі.

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Про посилення безпеки на таких підприємствах повідомив 4 серпня міністр економіки Румунії Раду Міруца. Він підкреслив, що розслідування інциденту триває, і влада не відкидає можливості диверсії. Поліція вже порушила кримінальну справу за фактом вибуху.

Міруца також розпорядився негайно відновити вимогу отримання дозволу Міністерства економіки та перевірку служби безпеки для входу на територію оборонних підприємств і складів. Це правило було скасовано в січні 2025 року.

Також він розпорядився оновити всі плани безпеки на підприємствах оборонної промисловості.

"Якщо є ще якийсь директор (сподіваюся, що ні), який вважає, що заводом із виробництва набоїв або вогнепальної зброї керують як машиною для морозива, я пропоную йому скористатися вікном можливості та самому попросити звільнення", — додав Міруца.

Пожежа на заводі в Куджирі

У ніч на 1 серпня на румунському збройовому заводі в Куджирі спалахнула пожежа, внаслідок якої сталася неконтрольована детонація ящиків з патронами. Унаслідок події повністю знищено щонайменше 150 тисяч набоїв, ще 250 тисяч могли бути пошкоджені.

Пожежа на заводі в Куджирі — деталі інциденту

Приблизний збиток оцінюють у понад 400 тисяч євро, при тому що вартість усього складу становила близько 5 мільйонів євро. На момент загоряння на підприємстві нікого не було, постраждалих немає.

За інформацією місцевих ЗМІ, пожежники не змогли увійти в цех через ризик вибухів — вогонь гасили за допомогою спеціальних дронів. Попри інцидент, влада заявила, що всі раніше укладені контракти на постачання боєприпасів будуть виконані вчасно.

Пожежа на Куджирському заводі стала резонансною подією в оборонній галузі Румунії, спричинивши занепокоєння з приводу стану охорони, технічного нагляду та внутрішньої безпеки на подібних об'єктах. В умовах підвищеної напруги в регіоні та участі Румунії в програмах НАТО, подібні інциденти сприймаються як можлива спроба підриву оборонного потенціалу або результат системних помилок в управлінні.

Нагадаємо, у травні 2025 року на сербському заводі "Крушик" із випуску зброї прогримів вибух в одному з цехів. Представники компанії повідомили про поранення п'ятьох працівників, четверо з яких можуть отримати проблеми зі слухом.

У Німеччині стався аналогічний інцидент — на збройовому заводі DynITEC у місті Тройсдорф, який випускає ракети для систем ППО IRIS-T, прогримів потужний вибух. На місці події виявили двох постраждалих.