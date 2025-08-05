Пожар на заводе в Куджире: Румыния ужесточает меры безопасности на предприятиях ОПК

В Румынии ужесточаются меры безопасности на оборонных объектах после пожара и взрыва на Куджирском механическом заводе, производящем стрелковое оружие и боеприпасы. Эти меры были отменены в начале года, но теперь возвращаются в полном объеме.

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Об усилении безопасности на подобных предприятиях сообщил 4 августа министр экономики Румынии Раду Мируца. Он подчеркнул, что расследование инцидента продолжается, и власти не исключают возможность диверсии. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту взрыва.

Мируца также распорядился немедленно восстановить требование получения разрешения Министерства экономики и проверку службы безопасности для входа на территорию оборонных предприятий и складов. Это правило было отменено в январе 2025 года.

Также он распорядился обновить все планы безопасности на предприятиях оборонной промышленности.

"Если есть еще какой-то директор (надеюсь, что нет), который считает, что завод по производству патронов или огнестрельного оружия управляется как машина для мороженого, я предлагаю ему воспользоваться окном возможности и самому попросить увольнения", — добавил Мируца.

Пожар на заводе в Куджире

В ночь на 1 августа на румынском оружейном заводе в Куджире вспыхнул пожар, в результате которого произошла неконтролируемая детонация ящиков с патронами. В результате происшествия полностью уничтожено не менее 150 тысяч патронов, еще 250 тысяч могли быть повреждены.

Пожар на заводе в Куджире — детали инцидента

Примерный ущерб оценивается в более чем 400 тысяч евро, при том что стоимость всего склада составляла около 5 миллионов евро. На момент возгорания на предприятии никого не было, пострадавших нет.

По информации местных СМИ, пожарные не смогли войти в цех из-за риска взрывов — огонь тушили с помощью специальных дронов. Несмотря на инцидент, власти заявили, что все ранее заключенные контракты на поставку боеприпасов будут выполнены в срок.

Пожар на Куджирском заводе стал резонансным событием в оборонной отрасли Румынии, вызвав обеспокоенность по поводу состояния охраны, технического надзора и внутренней безопасности на подобных объектах. В условиях повышенного напряжения в регионе и участия Румынии в программах НАТО, подобные инциденты воспринимаются как возможная попытка подрыва оборонного потенциала или результат системных ошибок в управлении.

Напомним, в мае 2025 на сербском заводе "Крушик" по выпуску оружия прогремел взрыв в одном из цехов. Представители компании сообщили о ранении пятерых работников, четверо из которых могут получить проблемы со слухом.

В Германии произошел аналогичный инцидент — на оружейном заводе DynITEC в городе Тройсдорф , который выпускает ракеты для систем ПВО IRIS-T, прогремел мощный взрыв. На месте происшествия обнаружили двух пострадавших.