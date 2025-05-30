После угроз Кремля: в Сербии на оборонном заводе "Крушик" произошел взрыв, есть раненые, — СМИ

На заводе по выпуску оружия "Крушик" в Сербии прогремел взрыв в одном из цехов. Представители компании сообщили о ранении пятерых работников, четверо из которых могут получить проблемы со слухом.

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О взрыве на заводе по выпуску оружия в Сербии рассказал местный телеканал N1.

Медиа сообщили, что инцидент произошел в районе Капислана на военном заводе "Крушик" в городе Валево. Несколько человек получили ранения и их отправили в больницу. Позже поступила информация от пресс-службы завода. Указано, что взрыв произошел в 7:40 в цехе "прессования пентритов" (взрывчатки тетранитропентаеритрит или ТЭН). Люди получили ранения: один работник — порезы, четверо — шум в ушах, сообщили на заводе.

"Во время обычных работ по прессованию пентритов активировался усилитель зажигания на прессе, в результате чего один работник получил порезы, а четверо работников — шум в ушах. Их направили в больницу Валево для оказания помощи и проверки слуха", — привели медиа слова представителей предприятия.

О том, насколько масштабны разрушения, есть ли поврежденное оборудование и повлиял ли взрыв на производство продукции, пресс-служба не рассказала. Тем временем N1 уточнило, что взорвалось в капсульном цехе, другие медиа написали о "случайном активировании ракетного ускорителя".

На портале предприятия комментариев нет, но там можно увидеть месторасположение компании (офиса и цехов). "Крушик" — в районе на северо-востоке города Валево.

Оружие Сербии — где расположен завод "Крушик", в котором произошел взрыв 30 мая Фото: Google Maps

В сети не удалось отыскать комментариев полиции или органов власти относительно взрыва на сербском оружейном заводе "Крушик".

Оружие Сербии — детали

"Крушик" — государственная компания по производству оружия Krušik Holding Corporation (Krusik). Завод существует уже 80 лет, рассказывается на портале предприятия. Компания уверена, что это "ключевой завод" по производству минометных, артиллерийских боеприпасов, ракет различных типов. В цехах на западе Сербии изготовят мины (60 мм, 81 мм, 82 мм, 120 мм), минометные снаряды для беспилотников, неуправляемые ракеты типа "воздух-земля" и "земля-земля", управляемые ракеты для противотанковых систем 9M14 Malyutka, артиллерийские снаряды 155 мм, авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-250, ручные гранаты М-75 и М-84, противотанковые мины, симуляторы воздушных целей.

Оружие Сербии — какие снаряды выпускает завод "Крушик" в Сербии Фото: www.krusik.rs Оружие Сербии — демонстрация оружия, которое выпускает завод "Крушик" в Сербии Фото: www.krusik.rs

Отметим, 29 мая российская разведка заявила, что Украина воюет оружием Сербии. Представители Кремля назвали предприятия, которые поставляют ВСУ различные виды снарядов и ракет, и в перечне упоминался завод "Крушик". Служба внешней разведки РФ сообщила, что якобы сербские предприниматели подделывают сертификаты покупателей и стран-членов НАТО, которые покупают продукцию. Москва назвала такие действия Сербии "ударом в спину".

Напоминаем, в феврале 2025 года президент Сербии Александр Вучич извинялся перед РФ, поскольку "неправильно" проголосовал в ООН по вопросу Украины. После этого, весной, Вучич принял участие в параде в Москве по случаю Дня победы.