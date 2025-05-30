Після погроз Кремля: у Сербії на оборонному заводі "Крушик" стався вибух, є поранені, — ЗМІ

На заводі з випуску зброї "Крушик" у Сербії пролунав вибух в одному з цехів. Представники компанії повідомили про поранення п'ятьох працівників, четверо з яких можуть отримати проблеми зі слухом.

Related video

Про вибух на заводі з випуску зброї в Сербії розповів місцевий телеканал N1.

Медіа повідомили, що інцидент стався у районі Капіслана на військовому заводі "Крушик" у місті Валєво. Кілька людей отримали поранення і їх відправили до лікарні. Згодом надійшла інформація від пресслужби заводу. Вказано, що вибух стався о 7:40 у цеху "пресування пентритів" (вибухівки тетранітропентаеритрит або ТЕН). Люди отримали поранення: один працівник — порізи, четверо — шум у вухах, повідомили на заводі.

"Під час звичайних робіт з пресування пентритів активувався підсилювач запалювання на пресі, внаслідок чого один працівник отримав порізи, а четверо працівників – шум у вухах. Їх направили до лікарні Валєво для надання допомоги та перевірки слуху", – навели медіа слова представників підприємства.

Про те, наскільки масштабні руйнування, чи є пошкоджене обладнання і чи вплинув вибух на виробництво продукції, пресслужба не розповіла. Тим часом N1 уточнило, що вибухнуло у капсульному цеху, інші медіа написали про "випадкове активування ракетного прискорювача".

На порталі підприємства коментарів немає, але там можна побачити місцерозташування компанії (офісу та цехів). "Крушик" — у районі на північному сході міста Валєво.

Зброя Сербії — де розташовано завод "Крушик", у якому стався вибух 30 травня Фото: Google Maps

У мережі не вдалось відшукати коментарів поліції чи органів влади щодо вибуху на сербському збройному заводі "Крушик".

Зброя Сербії — деталі

"Крушик" — державна компанія з виробництва зброї Krušik Holding Corporation (Krusik). Завод існує вже 80 років, розповідається на порталі підприємства. Компанія впевнена, що це "ключовий завод" з виробництва мінометних, артилерійських боєприпасів, ракет різних типів. У цехах на заході Сербії виготовлять міни (60 мм, 81 мм, 82 мм, 120 мм), мінометні снаряди для безпілотників, некеровані ракети типу "повітря-земля" та "земля-земля", керовані ракети для протитанкових систем 9M14 Malyutka, артилерійські снаряди 155 мм, авіабомби ФАБ-100 та ФАБ-250, ручні гранати М-75 та М-84, протитанкові міни, симулятори повітряних цілей.

Зброя Сербії — які снаряди випускає завод "Крушик" у Сербії Фото: www.krusik.rs Зброя Сербії — демонстрація зброї, яку випускає завод "Крушик" у Сербії Фото: www.krusik.rs

Зазначимо, 29 травня російська розвідка заявила, що Україна воює зброєю Сербії. Представники Кремля назвали підприємства, які постачають ЗСУ різні види снарядів та ракет, і в переліку згадувався завод "Крушик". Служба зовнішньої розвідки РФ повідомила, що начебто сербські підприємці підроблюють сертифікати покупців та країн-членів НАТО, які купують продукцію. Москва назвала такі дії Сербії "ударом в спину".

Нагадуємо, в лютому 2025 року президент Сербії Александр Вучич перепрошував РФ, оскільки "неправильно" проголосував в ООН щодо питання України. Після цього, весною, Вучич взяв участь у параді у Москві з нагоди Дня перемоги.