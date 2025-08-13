Перед переговорами на Аляске Трамп и Вэнс проведут разговор с Зеленским, — СМИ

Два неназванных американских чиновника рассказали, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы будет виртуальной. Она состоится накануне переговоров президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Related video

Дистанционный разговор запланирован на среду, 13 августа. Кроме Зеленского, Трампа и европейских союзников, по данным ABC News, в нем примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как ранее объявлял Белый дом, переговоры между Трампом и Путиным состоятся в пятницу, 15 августа. Встреча будет проходить в городе Анкоридж на Аляске. Сам Зеленский признавал, что такое решение — логичное, ведь встреча между ним и Трампом уже состоялась. По его словам, следующим шагом должна быть трехсторонняя встреча.

Однако украинский лидер не считает, что Россия действительно стремится к миру. Спецпосланник США Стив Уиткофф и европейские союзники положительно восприняли сигнал со стороны РФ о готовности сделать шаг к перемирию. Конкретных требований или предложений от Вашингтона озвучено не было, поэтому непонятно, что именно Путин сказал Уиткоффу.

В то же время Зеленский предупредил, что Кремль готовится к новым наступательным операциям, несмотря на встречу на Аляске. На передовой продолжаются ожесточенные бои, не стихают и обстрелы ракетами и БПЛА. Президент не считает, что Путин готов прекращать войну, и выступил с предостережением после прорыва ВС РФ на Покровском направлении.

"Пока нет никаких признаков того, что россияне получили сигналы о необходимости готовиться к послевоенной ситуации. Наоборот, они передислоцируют свои войска и силы таким образом, что это свидетельствует о подготовке к новым наступательным операциям", — подчеркнул он.

Ожидается, что представителей Украины на встрече на Аляске не будет. Однако источник в Офисе президента отметил в комментарии ABC New, что "все очень изменчиво". Накануне переговоров Трампа с Путиным Зеленский и его команда начали дипломатическую кампанию, чтобы заручиться поддержкой иностранных лидеров по ключевым требованиям для любого мирного соглашения.

Киев категоричен в том, что не будет отдавать никаких территорий, не откажется от амбиций по вступлению в НАТО и не согласится ни на какие ограничения в отношении своих войск. Москва же хочет получить несколько регионов на юге и востоке Украины, хотя не все эти территории даже фактически контролируют ВС РФ, хочет ограничений в отношении украинской армии и отказа страны от вступления в НАТО. Кроме того, Путин хочет, чтобы после заключения мирного соглашения отменили все санкции против РФ.

Трамп отмечал, что ожидает от встречи на Аляске "выяснения позиций" и собирается сказать Путину, что он должен закончить войну. Он убежден, что точно поймет, возможно ли заключить мирное соглашение.

Напомним, по данным Bild, президент Украины Владимир Зеленский едет с неожиданным визитом в Берлин. Немецкий канцлер Фридрих Мерц прервал свой отпуск, чтобы сидеть рядом с ним во время видеоконференции с лидером США Дональдом Трампом.

В The Telegraph сообщили, что Великобритания обеспокоена публичными комментариями лидеров ЕС относительно будущего ЕС. Политиков призвали прекратить "ненужные комментарии", чтобы эти требования не "раздражали" Трампа и не привели к устранению ЕС из переговорного процесса.