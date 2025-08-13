Перед переговорами на Алясці Трамп і Венс проведуть розмову із Зеленським, — ЗМІ

Два неназвані американських чиновники розповіли, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи буде віртуальною. Вона відбудеться напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним на Алясці.

Дистанційна розмова запланована на середу, 13 серпня. Окрім Зеленського, Трампа і європейських союзників, за даними ABC News, у ній візьме участь віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Як раніше оголошував Білий дім, переговори між Трампом і Путіним відбудуться у п’ятницю, 15 серпня. Зустріч проходитиме у місті Анкорідж на Алясці. Сам Зеленський визнавав, що таке рішення — логічне, адже зустріч між ним і Трампом вже відбулася. З його слів, наступним кроком має бути тристороння зустріч.

Однак український лідер не вважає, що Росія дійсно прагне миру. Спецпосланник США Стів Віткофф і європейські союзники позитивно сприйняли сигнал з боку РФ про готовність зробити крок до перемир’я. Конкретних вимог чи пропозицій від Вашингтону озвучено не було, тож незрозуміло, що саме Путін сказав Віткоффу.

Водночас Зеленський попередив, що Кремль готується до нових наступальних операцій попри зустріч на Алясці. На передовій продовжуються запеклі бої, не стихають й обстріли ракетами та БпЛА. Президент не вважає, що Путін готовий припиняти війну, і виступив із застереженням після прориву ЗС РФ на Покровському напрямку.

"Наразі немає жодних ознак того, що росіяни отримали сигнали про необхідність готуватися до післявоєнної ситуації. Навпаки, вони передислокують свої війська та сили таким чином, що це свідчить про підготовку до нових наступальних операцій", — підкреслив він.

Очікується, що представників України на зустрічі на Алясці не буде. Однак джерело в Офісі президента зазначило у коментарі ABC New, що "все дуже мінливе". Напередодні переговорів Трампа з Путіним Зеленський і його команда почали дипломатичну кампанію, щоб заручитись підтримкою іноземних лідерів щодо ключових вимог для будь-якої мирної угоди.

Київ категоричний у тому, що не віддаватиме жодних територій, не відмовиться від амбіцій щодо вступу в НАТО і не погодиться на жодні обмеження щодо своїх військ. Москва ж хоче отримати кілька регіонів на півдні й сході України, хоча не всі ці території навіть фактично контролюють ЗС РФ, прагне обмежень стосовно української армії та відмови країни від вступу у НАТО. Окрім того, Путін хоче, щоб після укладення мирної угоди скасували усі санкції проти РФ.

Трамп зазначав, що очікує від зустрічі на Алясці "з'ясування позицій" і збирається сказати Путіну, що він повинен закінчити війну. Він переконаний, що точно зрозуміє, чи можливо укласти мирну угоду.

Нагадаємо, за даними Bild, президент України Володимир Зеленський їде з несподіваним візитом у Берлін. Німецький канцлер Фрідріх Мерц перервав свою відпустку, щоб сидіти поруч з ним під час відеоконференції з лідером США Дональдом Трампом.

У The Telegraph повідомили, що Велика Британія занепокоєна публічними коментарями лідерів ЄС щодо майбутнього ЄС. Політиків закликали припинити "непотрібні коментарі", щоб ці вимоги не "роздратували" Трампа і не призвели до усунення ЄС із переговорного процесу.