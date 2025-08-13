Следователи ГБР приехали в Харьковскую область с "обновленным подозрением" для Шабунина, — ЦПК

Утром 13 июня работники Государственного бюро расследований прибыли в Харьковскую область. По данным общественной организации Центр противодействия коррупции, они привезли подозрение с измененными обстоятельствами, которое собираются вручить председателю правления ОО Виталию Шабунину.

Следователи ГБР уже прибыли в Харьковскую область, где служит Шабунин, но детали пока неизвестны. В ЦПК заявили, что ждут прибытия адвокатов для вручения подозрения.

"Пока понятно, что ГБР не меняет ранее квалифицированные преступления и не добавляет новых статей. Меняют описание обстоятельств совершения "преступления"", — отметили в организации.

В ЦПК назвали такие действия "очередным подтверждением, что намерения и методы власти не изменились". Сторонников президента Владимира Зеленского обвиняют в попытках "закрыть рот всем, кто имеет смелость критиковать действия власти".

"Кстати, анонсированного ГБР подозрения относительно авто так и нет. Поэтому мы требуем или официального извинения, или заявления об увольнении из-за профнепригодности", — добавили в центре.

Пресс-служба напомнила, что 11 июля у Шабунина и его родных провели обыски без санкции суда, а затем он получил подозрение от ГБР в уклонении от военной службы и мошенничестве. 15 июля Печерский суд избрал для него меру пресечения — личное обязательство до 20 августа.

В "Суспільне" сообщили, что их источники в ГБР подтвердили вручение обновленного подозрения Шабунину. Отмечается, что обстоятельства преступления, в котором его подозревают, остались без изменений.

Напомним, мать погибшего пилота Андрея Пильщикова, известного как "Джус", Лилия Аверьянова жаловалась, что следователи ГБР без законных оснований провели обыск в ее харьковской квартире. Она рассказала, как представитель бюро намекнул ей на то, что правоохранители могут выломать дверь.

16 июля сам председатель правления ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал подозрение и отметил, что ему грозит 5-10 лет заключения. Он заявил, что дело строится на якобы отсутствии у него рабочего места в командировке, хотя активист имеет доказательства того, чем занимался на службе.