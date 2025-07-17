"Не так" служил 5 месяцев: Шабунин ответил на обвинения ГБР и раскритиковал суд (видео)

Руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин подчеркнул, что ему грозит 5-10 лет за решеткой, и это "не шутки". По его словам, все дело строится потому, что в командировке от якобы не имел рабочего места, но на самом деле "загреметь в тюрьму" может каждый военный.

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Активист подчеркнул, что на военнослужащих "очень сильно нагнали, убеждали написать отвратительные просто вещи". Он уточнил, что знает от пяти источников о содержании того, что они должны были писать. Об этом известно из интервью, обнародованного Radio NV 16 июля.

Шабунин рассказал, что пошел добровольно служить в Киеве в первый день полномасштабной войны и служит уже 3,5 года.

"ГБР считают, что я "не так" служил пять месяцев из этих 3,5 года. (...) Я должен сесть в тюрьму от 5 до 10 лет", — подчеркнул он.

По словам антикоррупционера, любой военный от сержанта понимает, что "может загреметь в тюрьму". Особенно в первые полгода полномасштабной войны бумаги часто оформлялись "задним числом". Шабунин отметил, что тезис о "не такой" службе — это искусственное разделение общества в пользу врага, ведь без военных в ПВО во Львовской области и в логистике в Киеве будет очень трудно на передовой.

Он сообщил, что пресс-служба ГБР информировала о незаконном использовании машины, купленной волонтерами, но в подозрении это авто не упоминалось. На самом деле дело касается того, что с осени 2022 года до начала зимы 2023 года активист не выполнял функции в НАПК. Подтверждением этого является письмо нынешнего руководства с подтверждением, что он не имел там рабочего места и не бывал физически ежедневно.

Шабунин пояснил, что вопросов к законности командировки нет, ведь был выполнен приказ командира. Однако ни самого подозреваемого, ни предыдущего руководителя НАПК, который подписывал просьбу его откомандировать, не допрашивали.

"И на этом строится их обвинение. Вот видите, в помещении не был физически, рабочего места не имел — виновен. 5 лет тюрьмы — как минимум. Это же не шутки, это реально от 5 до 10 лет тюрьмы", — отметил он.

Следователи НАБУ вызвали антикоррупционера на допросы, и он объяснил, чем занимался, предоставив тому доказательства. Также они общались с тогдашним руководством НАПК. Однако судья отказалась принимать материалы по другому делу. Кроме того, Шабунин ответил на упреки о развлечениях в Киеве на "боевые" выплаты.

"Я никогда не получал боевых в этот период. Речь идет о 50 тысячах гривен — 20 +30, которые получали все военнослужащие. Это был минимум, их получали военнослужащие в Черновцах. А те, кто воевали на ЛБЗ, те получали плюс 100 тысяч боевых", — пояснил он.

По словам активиста, весь суд строился вокруг того, делал или не делал он что-то в НАПК.

"Если процесс будет честным, делу конец — это очевидно. Но вчерашний Печерский суд даже меня удивил", — отметил он.

Шабунин отметил, что судья в процессе не приобщила ни одного нашего доказательства и не исследовала предоставленных другой стороной доказательств.

"Мне выглядит, что мой процесс — это часть более широких усилий Владимира Зеленского и его команды значительно упростить возможность осуществления коррупционных действий. Так мягко скажу", — добавил он.

Какова версия следствия

11 июля работники ГБР сообщили о подозрении Виталию Шабунину по двум статьям — об уклонении от службы и мошенничестве. Отмечалось, что он длительное время не появлялся по месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, получая ежемесячную зарплату в размере более 50 тысяч гривен. Кроме того, утверждалось, что антикоррупционер незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для армии.

Ветеран ВСУ Владимир Бойко заявил на суде, что Шабунин не провел на позициях ни одного дня и "купил себе справку УБД". Он обвинил активиста в краже более 20 миллионов гривен и машины, купленной волонтерами для бригады.

Печерский районный суд решил удовлетворить ходатайство прокурора о мере пресечения в виде личного обязательства. Шабунина обязали находились по месту дислокации его подразделения в Харьковской области. Сам активист сидел на заседании с широкой улыбкой.

Напомним, 16 июля возмущенная мать погибшего пилота "Джуса" Лилия Аверьянова рассказала, что следователи ГБР собирались взламывать двери его квартиры в Харькове. Она подчеркнула, что если бы это произошло, произошел бы "международный скандал".

Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян заявила, что с памятью Героя Украины обыски связаны не были. Она пояснила, что сотрудники бюро расследуют дело против Шабунина, и для этого должны были попасть в квартиру.