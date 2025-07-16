Обыски в квартире матери погибшего героя "Джуса": ГБР объясняет причины

Государственное бюро расследований провело следственные действия в квартире матери погибшего Героя Украины, пилота Андрея Пильщикова — Лилии Аверьяновой. Причиной стало временное проживание в этой квартире активиста и главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина до объявления ему подозрения.

Related video

Об этом пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян сообщила в комментарии журналистам издания "Украинская правда". Она подчеркнула, что следственные действия не связаны с памятью погибшего Героя Украины.

"Работники ГБР расследуют уголовное производство относительно мошенничества и уклонения военнослужащим от прохождения военной службы", — сказала она.

Напомним, что 11 июля в квартире Героя Украины, летчика Андрея "Джуса" Пильщикова, следователи Государственного бюро расследований провели обыски. Они были связаны с уголовным производством против общественного активиста и главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Мать пилота Лилия Аверьянова рассказала, что пришлось сдерживать следователей, которые были готовы взламывать двери жилья. По ее словам, она не хочет, чтобы квартира пустовала, поэтому здесь часто временно останавливаются друзья, которые приезжают в Харьков по работе и нуждаются в ночлеге.

Именно это жилье стало временным пристанищем и для Виталия Шабунина, которому недавно объявили два подозрения. Именно с его делом и были связаны следственные действия.

Ранее Фокус писал, что Виталия Шабунина подозревают в систематическом уклонении от военной службы и незаконном пользовании автомобилем, который должен был быть передан Вооруженным силам Украины.

По версии следствия, после мобилизации в 2022 году Шабунин длительное время находился в гражданских учреждениях под видом "командировок" и фактически не появлялся в воинской части, однако продолжал получать зарплату более 50 тысяч гривен.

Также он пользовался внедорожником, ввезенным в Украину как гуманитарная помощь для армии.