Обшуки у квартирі матері загиблого героя "Джуса": ДБР пояснює причини

Державне бюро розслідувань провело слідчі дії у квартирі матері загиблого Героя України, пілота Андрія Пільщикова — Лілії Авер’янової. Причиною стало тимчасове проживання у цій квартирі активіста та голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна до оголошення йому підозри.

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Про це речниця ДБР Тетяна Сапьян повідомила у коментарі журналістам видання "Українська правда". Вона наголосила, що слідчі дії не пов’язані з пам’яттю загиблого Героя України.

"Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби", — сказала вона.

Нагадаємо, що 11 липня у квартирі Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки. Вони були пов’язані з кримінальним провадженням проти громадського активіста та очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Мати пілота Лілія Авер’янова розповіла, що довелося стримувати слідчих, які були готові зламувати двері житла. За її словами, вона не хоче, щоб квартира пустувала, тому тут часто тимчасово зупиняються друзі, які приїжджають у Харків по роботі та потребують ночівлі.

Саме це житло стало тимчасовим прихистком і для Віталія Шабуніна, якому нещодавно оголосили дві підозри. Саме з його справою й були пов’язані слідчі дії.

Раніше Фокус писав, що Віталія Шабуніна підозрюють у систематичному ухиленні від військової служби та незаконному користуванні автомобілем, який мав бути переданий Збройним силам України.

За версією слідства, після мобілізації у 2022 році Шабунін тривалий час перебував у цивільних установах під виглядом "відряджень" та фактично не з’являвся у військовій частині, однак продовжував отримувати зарплату понад 50 тисяч гривень.

Також він користувався позашляховиком, ввезеним в Україну як гуманітарна допомога для армії.