"Ми шукаємо тут злочинця": додому до загиблого льотчика "Джуса" прийшли з обшуками

Про проведені у квартирі Героя України обшуки розповіла його мати Лілія Авер'янова. Вона розповіла, що «ледве зупинила» слідчих ДБР, готових зламувати двері.

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"Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити, знявши капелюха. Вони просто дзвонять мені й ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла", — розповіла жінка у коментарі "Суспільному" 16 липня.

На той момент, коли подзвонили слідчі з Державного бюро розслідувань, Авер'янова перебувала у Києві, а квартира Андрія "Джуса" Пільщикова — у Харкові. Вона підкреслила, що "ледве їх зупинила", щоб правоохоронці нічого не пошкодили. Зі слів матері воїна, якби двері дійсно зламали, "це був би міжнародний скандал". Однак сусідка мала ключі, тож вона й відчинила двері для обшуків.

"Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири", — заявила Авер'янова.

Вона пояснила, що не хоче, щоб житло пустувало. Тому там часто зупиняються друзі жінки, які приїжджають у Харків по роботі й мають десь заночувати. Також це житло було тимчасовим прихистком для керівника ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, який отримав дві підозри від ДБР. Зазначається, що саме зі справою проти нього й були пов’язані обшуки.

"В місті багато прильотів, були випадки роз'єднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації й треба, щоб хтось був "на підхваті". І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері", — пояснила мати "Джуса".

Вона зазначила, що слідчі були з різних міст, зокрема з Києва та Полтави. Жінка наказала їм не чіпати свої та синові особисті речі. Вона поскаржилась, що правоохоронці довели її до стресу, і нині вона перебуває на стаціонарі в лікарні.

"Дуже дякую за таку "шану" і "турботу" тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу — ганьба", — наголосила Авер'янова.

У ДБР лише повідомили журналістам, що уточнюють інформацію.

Нагадаємо, громадського активіста Віталія Шабуніна підозрюють у систематичному ухиленні від військової служби та використанні машини, призначеної для ЗСУ. За версією слідства, після мобілізації у 2022 році він під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах і у військовій частині тривалий час не бував, але отримував заплату у понад 50 тисяч гривень. Окрім того, він їздив на позашляховику, ввезеному в Україну як гуманітарна допомога для армії.

Сам Шабунін звинуватив президента України Володимира Зеленського у русі до "корупційного авторитаризму" та поскаржився на проведені у нього без ухвали суду 15-годинні обшуки. Водночас ветеран ЗСУ Володимир Бойко заявив, що антикорупціонер не провів на позиціях жодного дня, але отримав бойових виплат на 950 тисяч гривень. Машина ж, з його слів, була куплена волонтерами для бригади.

15 липня Печерський районний суд в Києві обрав запобіжний захід для Шабуніна — особисте зобов'язання. Тобто він має перебувати в Харківській області за місцем дислокації підрозділу, в якому служить. Журналісти передавали з засідання, що активіст сидів з широкою посмішкою.