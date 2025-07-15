Вкрав у бригади майже 1 млн гривень "бойових": ветеран ЗСУ звинуватив Шабуніна в махінаціях (відео)

Ветеран ЗСУ Володимир Бойко звинувачує Віталія Шабуніна в крадіжці у бригади 950 тисяч гривень бойових виплат. За його словами, антикорупціонер не був на позиціях жодного дня.

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Володимир Бойко Бойко виступив заявником у справі проти Шабуніна. Відео його коментаря в Печерському райсуді Києва опублікувало агентство "УНІАН".

"Я два місяці як звільнений з армії за віком, останні два роки був на фронті. А цей пок***к купив собі довідку УБД (учасника бойових дій) і вкрав наші гроші", — сказав Бойко.

Загалом, як каже Бойко, таким чином було вкрадено понад 20 мільйонів гривень і автомобіль, куплений волонтерами для бригади.

Військовий також навів слова командира відділення, який сказав про зобов'язання виплачувати Шабуніну 30 000 гривень за "виконання бойових завдань".

"Я повернувся з фронту, з Торецька у віці 60 років, а цей пок***к за моєю спиною купив і довідку форми 6 — УБД. Тобто я повинен воювати, а це тв**ь краде наші гроші", — обурився військовий.

Зазначимо, що в ці хвилини в Печерському райсуді Києва відбувається засідання у справі Шабуніна. Його підозрюють в ухиленні від несення військової служби та шахрайстві.

Під час суду адвокат глави ЦПК зажадав відведення судді, у засіданні оголосили перерву. Адвокат заявив, що Центр протидії корупції критикував рішення судді Гречаної і згадував її в матеріалах.

Нагадаємо, 11 липня в будинку і за місцем служби Шабуніна правоохоронці провели обшуки. В активіста вилучили мобільний телефон. Шабунін звинувачує президента України Володимира Зеленського в "впевнених кроках у бік корупційного авторитаризму".

Фокус також писав про переведення Шабуніна на службу на передову в Харківській області. Активіста відправили в бойову механізовану бригаду.