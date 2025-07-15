Украл у бригады почти 1 млн гривен "боевых": ветеран ВСУ обвинил Шабунина в махинациях (видео)

Ветеран ВСУ Владимир Бойко обвиняет Виталия Шабунина в краже у бригады 950 тысяч гривен боевых выплат. По его словам, антикоррупционер не был на позициях ни одного дня.

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Владимир Бойко Бойко выступил заявителем по делу против Шабунина. Видео его комментария в Печерском райсуде Киева опубликовало агентство "УНИАН".

"Я два месяца как уволен из армии по возрасту, последние два года был на фронте. А этот убл***к купил себе справку УБД (участника боевых действий) и украл наши деньги", — сказал Бойко.

Всего, как говорит Бойко, таким образом было украдено более 20 миллионов гривен и автомобиль, купленный волонтерами для бригады.

Военный также привел слова командира отделения, который сказал об обязательстве выплачивать Шабунину 30 000 гривен за "выполнение боевых заданий".

"Я вернулся с фронта, с Торецка в возрасте 60 лет, а этот под***к за моей спиной купил и справку формы 6 — УБД. То есть я должен воевать, а это тв**ь крадет наши деньги", — возмутился военный.

Отметим, что в эти минуты в Печерском райсуде Киева проходит заседание по делу Шабунина. Его подозревают в уклонении от несения воинской службы и мошенничестве.

Во время суда адвокат главы ЦПК потребовал отвод судьи, в заседании объявили перерыв. Адвокат заявил, что Центр противодействия коррупции критиковал решения судьи Гречаной и упоминал ее в материалах.

Напомним, 11 июля в доме и по месту службы Шабунина правоохранители провели обыски. У активиста изъяли мобильный телефон. Шабунин винит президента Украины Владимира Зеленского в "уверенных шагах в сторону коррупционного авторитаризма".

Фокус также писал о переводе Шабунина на службу на передовую в Харьковской области. Активиста отправили в боевую механизированную бригаду.