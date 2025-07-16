"Мы ищем здесь преступника": домой к погибшему летчику "Джусу" пришли с обысками

О проведенных в квартире Героя Украины обысках рассказала его мать Лилия Аверьянова. Она рассказала, что "еле остановила" следователей ГБР, готовых взламывать двери.

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"Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда надо заходить, сняв шляпу. Они просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла", — рассказала женщина в комментарии "Суспільному" 16 июля.

На тот момент, когда позвонили следователи из Государственного бюро расследований, Аверьянова находилась в Киеве, а квартира Андрея "Джуса" Пильщикова — в Харькове. Она подчеркнула, что "еле их остановила", чтобы правоохранители ничего не повредили. По словам матери воина, если бы дверь действительно взломали, "это был бы международный скандал". Однако у соседки были ключи, поэтому она и открыла дверь для обысков.

"Это старый дом. Эту квартиру не повредили фашисты в ту войну. В нее не врывались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру", — заявила Аверьянова.

Она объяснила, что не хочет, чтобы жилье пустовало. Поэтому там часто останавливаются друзья женщины, которые приезжают в Харьков по работе и должны где-то заночевать. Также это жилье было временным пристанищем для руководителя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, который получил два подозрения от ГБР. Отмечается, что именно с делом против него и были связаны обыски.

"В городе много прилетов, были случаи разъединения труб, мы заливали соседей или кто-то нас, потому что это аварийные ситуации и надо, чтобы кто-то был "на подхвате". И мне выгодно, чтобы доверенный человек жил в моем доме. И от этого, знаете, никто не должен ломать мне дверь", — пояснила мать "Джуса".

Она отметила, что следователи были из разных городов, в частности из Киева и Полтавы. Женщина приказала им не трогать свои и сыну личные вещи. Она пожаловалась, что правоохранители довели ее до стресса, и сейчас она находится на стационаре в больнице.

"Большое спасибо за такое "уважение" и "заботу" тем, кто должен был бы меня защищать, а не ломиться в мой дом. Андрей защищал его, защищал миллионы домов и положил на это свою жизнь. Тем, кто взялся выполнять эту грязную работу — позор", — подчеркнула Аверьянова.

В ГБР лишь сообщили журналистам, что уточняют информацию.

Напомним, общественного активиста Виталия Шабунина подозревают в систематическом уклонении от военной службы и использовании машины, предназначенной для ВСУ. По версии следствия, после мобилизации в 2022 году он под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях и в воинской части длительное время не бывал, но получал зарплату в более 50 тысяч гривен. Кроме того, он ездил на внедорожнике, ввезенном в Украину как гуманитарная помощь для армии.

Сам Шабунин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в движении к "коррупционному авторитаризму" и пожаловался на проведенные у него без решения суда 15-часовые обыски. В то же время ветеран ВСУ Владимир Бойко заявил, что антикоррупционер не провел на позициях ни одного дня, но получил боевых выплат на 950 тысяч гривен. Машина же, по его словам, была куплена волонтерами для бригады.

15 июля Печерский районный суд в Киеве избрал меру пресечения для Шабунина — личное обязательство. То есть он должен находиться в Харьковской области по месту дислокации подразделения, в котором служит. Журналисты передавали с заседания, что активист сидел с широкой улыбкой.