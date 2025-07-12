"Коррупционный авторитаризм": Шабунин прокомментировал подозрение и 15-часовые обыски ГБР

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин прокомментировал вручение ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве и обыски в его доме и на пункте постоянной дислокации его подразделения. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в движении к "коррупционному авторитаризму".

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Команда ЦПК опубликовала написанный Виталием Шабуниным текст в его Telegram-канале 12 июля. Глава центра заявил, что обыски проводились без решения суда и продолжались 15 часов, и во время них сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований манипулировали с его мобильным телефоном.

"Пользуясь войной, Владимир Зеленский делает первые, но уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма", — написал Шабунин.

Глава ЦПК Шабунин назвал вручение ему подозрения "шагом к коррупционному авторитаризму" Фото: скриншот

Он вспомнил неназначение директором Бюро экономической безопасности Украины победителя конкурса и законопроект №13423, который, по его словам, предусматривает "амнистию за коррупцию в закупках оружия".

"И хотя общество конкретно этот проект сбило, Зеленский уже готовит новый: на этот раз под СБУ и Генпрокурора, хоть и для несколько более узкого круга "своих", — заявил Шабунин.

Шабунин рассказал, что обыски на ППД его подразделения продолжались 15 часов Фото: скриншот

Обыски у Виталия Шабунина продолжались 15 часов

По словам Шабунина, обыски на пункте постоянной дислокации подразделения, куда он прибыл за день до того, продолжались с 14:00 11 июля до 5:00 12 июля.

"Посреди обыска мне вручили подозрение, по которому опричники Зеленского из ГБР и прокуратуры предлагают закрыть меня на 5-10 лет за получение официальной зарплаты 225 тыс. грн за полгода (из которых 40 тыс. — обязательные налоги и сборы)", — написал активист.

Шабунин также утверждает, что ГБР и СБУ провели во время обысков манипуляции с его телефоном.

"Как только следственная группа ГБР влетела в комнату, из нее выскочил работник СБУ с моим телефоном в руках. Через два часа обыска с улицы крикнули: "О, тут какой-то телефон под порогом валяется!". И оперативник ГБР в своих руках занес в комнату разблокированный телефон. Вся эта красота зафиксирована на следственных камерах", — заявил глава ЦПК.

По словам активиста, его жена и дети, которые были дома во время обыска в его доме, вернулись в Украину из США весной 2023 года.

Шабунин назвал незаконными действия ГБР и прокуратуры в отношении него Фото: скриншот

Подозрение Виталию Шабунину: детали

11 июля Шабунину сообщили о подозрении за уклонение от военной службы в условиях военного положения и мошенничество. По данным Государственного бюро расследований, Шабунин после мобилизации в 2022 году в течение длительного времени не появлялся на месте службы и находился в гражданских учреждениях под видом "командировок", получал более 50 тысяч гривен денежного обеспечения ежемесячно при том, что не находился в воинской части, а также главу ЦПК подозревают в использовании автомобиля, предназначенного для нужд ВСУ.

Пресс-служба ЦПК 11 июля заявила, что у Шабунина проводят обыски по месту службы и дома в Чугуевском районе Харьковской области без решения суда. Сообщалось, что у активиста изъяли мобильный телефон.

Напомним, 10 июля Виталий Шабунин заявил, что его перевели служить на передовую в Харьковской области.