"Корупційний авторитаризм": Шабунін прокоментував підозру і 15-годинні обшуки ДБР

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував вручення йому підозри в ухиленні від військової служби та шахрайстві й обшуки в його будинку та на пункті постійної дислокації його підрозділу. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського в русі до "корупційного авторитаризму".

Related video

Команда ЦПК опублікувала написаний Віталієм Шабуніним текст у його Telegram-каналі 12 липня. Голова центру заявив, що обшуки проводилися без ухвали суду та тривали 15 годин, і під час них співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань маніпулювали з його мобільним телефоном.

"Користуючись війною, Володимир Зеленський робить перші, але впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму", — написав Шабунін.

Голова ЦПК Шабунін назвав вручення йому підозри "кроком до корупційного авторитаризму" Фото: скриншот

Він згадав непризначення директором Бюро економічної безпеки України переможця конкурсу та законопроєкт №13423, який, за його словами, передбачає "амністію за корупцію в закупівлях зброї".

"І хоч суспільство конкретно цей проєкт збило, Зеленський вже готує новий: цього разу під СБУ і Генпрокурора, хоч і для дещо вужчого кола "своїх", — заявив Шабунін.

Шабунін розповів, що обшуки на ППД його підрозділу тривали 15 годин Фото: скриншот

Обшуки у Віталія Шабуніна тривали 15 годин

За словами Шабуніна, обшуки на пункті постійної дислокації підрозділу, куди він прибув за день до того, тривали з 14:00 11 липня до 5:00 12 липня.

"Посеред обшуку мені вручили підозру, за якою опричники Зеленського з ДБР і прокуратури пропонують закрити мене на 5-10 років за отримання офіційної зарплати 225 тис. грн за пів року (з яких 40 тис. — обов'язкові податки та збори)", — написав активіст.

Шабунін також стверджує, що ДБР і СБУ провели під час обшуків маніпуляції з його телефоном.

"Як тільки слідча група ДБР влетіла в кімнату, з неї вискочив працівник СБУ з моїм телефоном в руках. Через дві години обшуку з надвору крикнули: "О, тут якийсь телефон під порогом валяється!". І оперативник ДБР у своїх руках заніс в кімнату розблокований телефон. Всю цю красу зафіксовано на слідчих камерах", — заявив голова ЦПК.

За словами активіста, його дружина та діти, що були вдома під час обшуку в його будинку, повернулися в Україну зі США навесні 2023 року.

Шабунін назвав незаконними дії ДБР і прокуратури щодо нього Фото: скриншот

Підозра Віталію Шабуніну: деталі

11 липня Шабуніну повідомили про підозру за ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та шахрайство. За даними Державного бюро розслідувань, Шабунін після мобілізації у 2022 році протягом тривалого часу не з'являвся на місці служби та перебував у цивільних установах під виглядом "відряджень", отримував понад 50 тисяч гривень грошового забезпечення щомісяця при тому, що не знаходився у військовій частині, а також голову ЦПК підозрюють у використанні автомобіля, призначеного для потреб ЗСУ.

Пресслужба ЦПК 11 липня заявила, що у Шабуніна проводять обшуки за місцем служби та вдома в Чугуївському районі Харківської області без ухвали суду. Повідомлялося, що в активіста вилучили мобільний телефон.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Шабунін заявив, що його перевели служити на передову в Харківській області.