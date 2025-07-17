"Не так" служив 5 місяців: Шабунін відповів на звинувачення ДБР і розкритикував суд (відео)

Керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін підкреслив, що йому загрожує 5-10 років за ґратами, і це «не жарти». З його слів, уся справа будується тому, що у відрядженні від нібито не мав робочого місця, але насправді «загриміти в тюрму» може кожен військовий.

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Активіст наголосив, що на військовослужбовців "дуже сильно нагнали, переконували написати огидні просто речі". Він уточнив, що знає від п’яти джерел про зміст того, що вони мали писати. Про це відомо з інтервʼю, оприлюдненого Radio NV 16 липня.

Шабунін розповів, що пішов добровільно служити у Києві в перший день повномасштабної війни й служить вже 3,5 року.

"ДБР вважають, що я "не так" служив п’ять місяців з цих 3,5 року. (…) Я маю сісти в тюрму від 5 до 10 років", — наголосив він.

Зі слів антикорупціонера, будь-який військовій від сержанта розуміє, що "може загриміти в тюрму". Особливо в перші пів року повномасштабної війни папери часто оформлювались "заднім числом". Шабунін наголосив, що теза про "не таку" службу — це штучне розділення суспільства на користь ворогу, адже без військових у ППО на Львівщині та в логістиці у Києві буде дуже важко на передовій.

Він повідомив, що пресслужба ДБР інформувала про незаконне використання машини, купленої волонтерами, але у підозрі це авто не згадувалось. Насправді справа стосується того, що з осені 2022 року до початку зими 2023 року активіст не виконував функції у НАЗК. Підтвердженням цього є лист нинішнього керівництва з підтвердженням, що він не мав там робочого місця й не бував фізично щодня.

Шабунін пояснив, що питань до законності відрядження немає, адже був виконаний наказ командира. Однак ані самого підозрюваного, ані попереднього керівника НАЗК, який підписував прохання його відрядити, не допитували.

"І на цьому будується їхнє обвинувачення. От бачите, в приміщенні не був фізично, робочого місця не мав — винний. 5 років тюрми — щонайменше. Це ж не жарти, це реально від 5 до 10 років тюрми", — зауважив він.

Слідчі НАБУ викликали антикорупціонера на допити, і він пояснив, чим займався, надавши тому докази. Також вони спілкувались з тодішнім керівництвом НАЗК. Однак суддя відмовилась приймати матеріали за іншою справою. Окрім того, Шабунін відповів на закиди про розваги у Києві на "бойові" виплати.

"Я ніколи не отримував бойових у цей період. Мова йде про 50 тисяч гривень — 20 +30, які отримували всі військовослужбовці. Це був мінімум, їх отримували військовослужбовці в Чернівцях. А ті, хто воювали на ЛБЗ, ті отримували плюс 100 тисяч бойових", — пояснив він.

Зі слів активіста, увесь суд будувався навколо того, робив чи не робив він щось у НАЗК.

"Якщо процес буде чесним, справі кінець — це очевидно. Але вчорашній Печерський суд навіть мене здивував", — зазначив він.

Шабунін наголосив, що суддя в процесі не долучила жодного нашого доказу й не дослідила наданих іншою стороною доказів.

"Мені виглядає, що мій процес — це частина ширших зусиль Володимира Зеленського і його команди значно спростити можливість здійснення корупційних дій. Отак м’яко скажу", — додав він.

Яка версія слідства

11 липня працівники ДБР повідомили про підозру Віталію Шабуніну за двома статтями — про ухилення від служби та шахрайство. Зазначалось, що він тривалий час не з’являвся за місцем служби й під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, отримуючи щомісячну зарплату в розмірі понад 50 тисяч гривень. Окрім того, стверджувалось, що антикорупціонер незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для армії.

Ветеран ЗСУ Володимир Бойко заявив на суді, що Шабунін не провів на позиціях жодного дня й "купив собі довідку УБД". Він звинуватив активіста у крадіжці понад 20 мільйонів гривень та машини, купленої волонтерами для бригади.

Печерський районний суд вирішив задовольнити клопотання прокурора щодо запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Шабуніна зобов’язали перебували за місцем дислокації його підрозділу у Харківській області. Сам активіст сидів на засіданні з широкою посмішкою.

Нагадаємо, 16 липня обурена мати загиблого пілота "Джуса" Лілія Авер'янова розповіла, що слідчі ДБР збирались зламувати двері його квартири у Харкові. Вона наголосила, що якби це сталося, стався б "міжнародний скандал".

Речниця ДБР Тетяна Сапьян заявила, що з памʼяттю Героя України обшуки пов’язані не були. Вона пояснила, що працівники бюро розслідують справу проти Шабуніна, і для цього мали потрапити у квартиру.