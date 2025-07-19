"Это было быкование": мать пилота "Джуса" возмущена обысками в ее квартире (видео)

Мать погибшего пилота Андрея "Джуса" Пильщикова считает, что следователи ГБР провели обыск в ее квартире в Харькове, не имея для этого никаких законных оснований.

Related video

Лилия Аверьянова, мать Андрея Пильщикова, который погиб 25 августа 2023 года при столкновении самолетов, узнала о следственных действиях, когда находилась недалеко от могилы сына в Киеве. В комментарии "Радио Свобода" она отметила, что представитель Государственного бюро расследований (ГБР) позвонил ей и сообщил, что в ее харьковской квартире планируется обыск.

Когда женщина отметила, что в настоящее время находится в Киеве, собеседник подчеркнул, что правоохранители "ловят преступника", намекнув, что "имеют право ломать двери".

Важно

"Мы ищем здесь преступника": домой к погибшему летчику "Джусу" пришли с обысками

По ее словам, правоохранители якобы знали, что человек, которого они искали, то есть руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин за два дня до событий уже покинул жилье и находился в другом месте.

"Нельзя не знать, где находится военный, который находится на службе. Они одновременно проводили обыски в трех разных местах. Виталий же не кот Шредингера, который может быть и там, и там, и там, и там", — сказала Аверьянова.

Больше всего женщину возмутило, что обыск в квартире провели без ее участия и без представителя. От ее стороны была только соседка.

"Это было быкование, а не профессиональная работа следователей", — считает она, обратив внимание, что в подозрении Шабунину были "неправильно указаны данные о месте его проживания", из-за чего стал известен ее харьковский адрес, а это, по ее мнению, нарушение статьи 30 Конституции Украины, которая гарантирует неприкосновенность жилья.

Поэтому мать погибшего украинского пилота видит в действиях ГБР превышение служебных полномочий.

На момент выхода материала в ГБР не комментировали слова Лилии Аверьяновой о возможном превышении следователями служебных полномочий.

Напомним, общественного активиста Виталия Шабунина подозревают в систематическом уклонении от военной службы и использовании машины, предназначенной для ВСУ. По версии следствия, после мобилизации в 2022 году он под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, но получал зарплату в более 50 тысяч гривен. Кроме того, он ездил на внедорожнике, ввезенном в Украину как гуманитарная помощь для армии.

Фокус писал, что сам Шабунин в свою очередь обвинил президента Украины Владимира Зеленского в движении к "коррупционному авторитаризму" и пожаловался на проведенные у него без решения суда 15-часовые обыски. В то же время ветеран ВСУ Владимир Бойко заявил, что антикоррупционер не провел на позициях ни одного дня, но получил боевых выплат на 950 тысяч гривен. Машина же, по его словам, была куплена волонтерами для бригады.

15 июля Печерский районный суд в Киеве избрал меру пресечения для Шабунина — личное обязательство. То есть он должен находиться в Харьковской области по месту дислокации подразделения, в котором служит.