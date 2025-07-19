"Це було бикування": мати пілота "Джуса" обурена обшуками у її квартирі (відео)

Матір загиблого пілота Андрія "Джуса" Пільщикова вважає, що слідчі ДБР провели обшук у її квартирі в Харкові, не маючи для цього жодних законних підстав.

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Лілія Авер’янова, матір Андрія Пільщикова, який загинув 25 серпня 2023 року при зіткненні літаків, дізналася про слідчі дії, коли перебувала неподалік могили сина в Києві. В коментарі "Радіо Свобода" вона наголосила, що представник Державного бюро розслідувань (ДБР) зателефонував їй та повідомив, що у її харківській квартирі планується обшук.

Коли жінка зазначила, що на даний час перебуває у Києві, співрозмовник наголосив, що правоохоронці "ловлять злочинця", натякнувши, що "мають право ламати двері".

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За її словами, правоохоронці нібито знали, що людина, яку вони шукали, тобто керівник громадської організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін за два дні до подій вже залишив житло й знаходився в іншому місці.

"Не можна не знати де перебуває військовий, який перебуває на службі. Вони одночасно проводили обшуки в трьох різних місцях. Віталій же не кіт Шредінгера, який може бути і там, і там, і там", – сказала Авер’янова.

Найбільше жінку обурило, що обшук у квартирі провели без її участі та без представника. Від її сторони була лише сусідка.

"Це було бикування, а не професійна робота слідчих", – вважає вона, звернувши увагу, що в підозрі Шабуніну були "неправильно вказані дані про місце його проживання", через що стала відома її харківську адресу, а це, на її думку, порушення статті 30 Конституції України, яка дає право на недоторканність житла.

Тому мати загиблого українського пілота вбачає у діях ДБР перевищення службових повноважень.

На момент виходу матеріалу у ДБР не коментували слова Лілії Авер’янової щодо можливого перевищення слідчими службових повноважень.

Нагадаємо, громадського активіста Віталія Шабуніна підозрюють у систематичному ухиленні від військової служби та використанні машини, призначеної для ЗСУ. За версією слідства, після мобілізації у 2022 році він під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, але отримував заплату у понад 50 тисяч гривень. Окрім того, він їздив на позашляховику, ввезеному в Україну як гуманітарна допомога для армії.

Фокус писав, що сам Шабунін натомість звинуватив президента України Володимира Зеленського у русі до "корупційного авторитаризму" та поскаржився на проведені у нього без ухвали суду 15-годинні обшуки. Водночас ветеран ЗСУ Володимир Бойко заявив, що антикорупціонер не провів на позиціях жодного дня, але отримав бойових виплат на 950 тисяч гривень. Машина ж, з його слів, була куплена волонтерами для бригади.

15 липня Печерський районний суд в Києві обрав запобіжний захід для Шабуніна — особисте зобов'язання. Тобто він має перебувати в Харківській області за місцем дислокації підрозділу, в якому служить.