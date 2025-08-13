Слідчі ДБР приїхали у Харківську область з "оновленою підозрою" для Шабуніна, — ЦПК

Вранці 13 червня працівники Державного бюро розслідувань прибули на Харківщину. За даними громадської організації Центр протидії корупції, вони привезли підозру зі зміненими обставинами, яку збираються вручити голові правління ГО Віталію Шабуніну.

Слідчі ДБР вже прибули у Харківську область, де служить Шабунін, але деталі поки невідомі. У ЦПК заявили, що чекають на прибуття адвокатів для вручення підозри.

"Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення "злочину"", — зазначили в організації.

У ЦПК назвали такі дії "черговим підтвердженням, що наміри та методи влади не змінились". Прибічників президента Володимира Зеленського звинувачують у намаганнях "закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади".

"До речі, анонсованої ДБР підозри щодо авто так і немає. Тож ми вимагаємо або офіційного вибачення, або заяви про звільнення через профнепридатність", — додали у центрі.

Пресслужба нагадала, що 11 липня у Шабуніна і його рідних провели обшуки без санкції суду, а потім він отримав підозру від ДБР в ухиленні від військової служби та шахрайстві. 15 липня Печерський суд обрав для нього запобіжний захід — особисте зобов’язання до 20 серпня.

У "Суспільному" повідомили, що їхні джерела у ДБР підтвердили вручення оновленої підозри Шабуніну. Зазначається, що обставини злочину, в якому його підозрюють, залишились без змін.

Нагадаємо, мати загиблого пілота Андрія Пільщикова, відомого як "Джус", Лілія Авер’янова скаржилась, що слідчі ДБР без законних підстав провели обшук у її харківській квартирі. Вона розповіла, як представник бюро натякнув їй на те, що правоохоронці можуть виламати двері.

16 липня сам голова правління ЦПК Віталій Шабунін прокоментував підозру й наголосив, що йому загрожує 5-10 років ув’язнення. Він заявив, що справа будується на нібито відсутності у нього робочого місця у відрядженні, хоча активіст має докази того, чим займався на службі.