Уступки в территориях, хитрости Путина и бизнес с РФ: Трамп рассказал, что обсудят на Аляске

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудит с лидером России Владимиром Путиным перспективу территориальных уступок. Однако он подчеркнул, что ни одно решение не будет принято без согласия Украины.

Related video

"Я должен позволить Украине принять это решение. Я думаю, что они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы собрать их за столом переговоров", — заявил республиканец на борту самолета Air Force One, как передали 15 августа в The Times.

Трамп отметил, что его личные отношения с Путиным будут иметь решающее значение для достижения мирного соглашения. Он назвал главу Кремля "умным человеком", с которым "хорошо ладит". Лидер подчеркнул, что с обеих сторон есть "высокий уровень взаимоуважения".

В то же время Трамп осудил ночные удары российских БПЛА по Украине, которые считает тактикой Путина в переговорах. По его словам, российский лидер "пытается создать определенные условия".

"По его мнению, это поможет ему заключить более выгодную сделку. На самом деле это вредит ему. Но, по его мнению, это поможет ему заключить более выгодную сделку, если они смогут продолжать убивать", — отметил американский президент.

Он предположил, что такая тактика может быть связана с характером или генами Путина, и пообещал поговорить с ним об этом.

Также Трамп выразил надежду, что саммит на Аляске приведет к новым экономическим соглашениям с Россией, но только после достижения мира.

"Я заметил, что он привозит с собой много бизнесменов из России, и это хорошо. Мне это нравится, потому что они хотят вести бизнес, но мы не будем вести бизнес, пока не решим вопрос войны. У нас самая горячая страна на Земле. У нас самая горячая экономика на Земле. Он хочет часть этого, потому что его страна не является горячей в экономическом плане. На самом деле все наоборот. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Но война должна закончиться, и убийства должны прекратиться", — заявил он.

В радиоинтервью Fox News президент США предположил, что может задержаться на Аляске в зависимости от того, как пройдет встреча с Путиным. Он предупредил, что несогласие лидера на прекращение войны приведет к "очень серьезным последствиям" для России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также сделал заявление перед саммитом на Аляске. Он подчеркнул, что ставки — действительно высокие, и главное, чтобы встреча открыла возможность "реального пути к честному миру".

Как известно из расписания Белого дома, саммит на Аляске начнется 15 августа в 22:00 по киевскому времени. Планируется, что уже на следующий день президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон.