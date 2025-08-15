Поступки у територіях, хитрощі Путіна і бізнес з РФ: Трамп розповів, що обговорять на Алясці

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що обговорить з лідером Росії Володимиром Путіним перспективу територіальних поступок. Однак він наголосив, що жодне рішення не буде ухвалене без згоди України.

Related video

"Я повинен дозволити Україні прийняти це рішення. Я думаю, що вони приймуть правильне рішення, але я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут для того, щоб зібрати їх за столом переговорів", — заявив республіканець на борту літака Air Force One, як передали 15 серпня у The Times.

Трамп зауважив, що його особисті стосунки з Путіним матимуть вирішальне значення для досягнення мирної угоди. Він назвав очільника Кремля "розумним чоловіком", з яким "добре ладнає". Лідер наголосив, що з обох сторін є "високий рівень взаємоповаги".

Водночас Трамп засудив нічні удари російських БПЛА по Україні, які вважає тактикою Путіна в переговорах. З його слів, російський лідер "намагається створити певні умови".

"На його думку, це допоможе йому укласти вигіднішу угоду. Насправді це шкодить йому. Але, на його думку, це допоможе йому укласти вигіднішу угоду, якщо вони зможуть продовжувати вбивати", — зазначив американський президент.

Він припустив, що така тактика може бути пов’язана з характером або генами Путіна, й пообіцяв поговорити з ним про це.

Також Трамп висловив сподівання, що саміт на Алясці призведе до нових економічних угод з Росією, але лише після досягнення миру.

"Я помітив, що він привозить із собою багато бізнесменів із Росії, і це добре. Мені це подобається, тому що вони хочуть вести бізнес, але ми не будемо вести бізнес, поки не розв’яжемо питання війни. У нас найгарячіша країна на Землі. У нас найгарячіша економіка на Землі. Він хоче частину цього, тому що його країна не є гарячою в економічному плані. Насправді все навпаки. Я хочу, щоб усім було добре. Але війна має закінчитися, і вбивства мають припинитися", — заявив він.

В радіоінтерв'ю Fox News президент США припустив, що може затриматись на Алясці залежно від того, як пройде зустріч з Путіним. Він попередив, що незгода лідера на припинення війни призведе до "дуже серйозних наслідків" для Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також зробив заяву перед самітом на Алясці. Він підкреслив, що ставки — дійсно високі, і головне, щоб зустріч відкрила можливість "реального шляху до чесного миру".

Як відомо з розкладу Білого дому, саміт на Алясці розпочнеться 15 серпня о 22:00 за київським часом. Планується, що вже наступного дня президент США Дональд Трамп повернеться у Вашингтон.