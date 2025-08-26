В перечне пять стран: Зеленский рассказал, с кем Украина введет множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство готовит нормативные акты для реализации закона о множественном гражданстве. Первыми государствами, где его применят, станут страны Европы и Северной Америки.

Об этом Владимир Зеленский рассказал после встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев, отметив, что во время переговоров обсуждали дипломатические шаги и вопрос множественного гражданства.

Глава государства подчеркнул, что принятый закон станет важным инструментом для консолидации украинцев в мире.

"Сегодня встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев. Вместе говорили о дипломатической работе. Общались и о множественном гражданстве. Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, первыми странами, где нормы закона начнут действовать, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

"Это шаг для еще большего единства украинцев в мире", — подчеркнул Президент.

Напомним, Верховная Рада в июле приняла закон, который позволяет гражданам Украины приобретать гражданство других стран без потери украинского паспорта. Документ имеет целью укрепление связей с украинской диаспорой и поддержку международного сотрудничества.

