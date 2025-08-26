У переліку п'ять країн: Зеленський розповів, з ким Україна запровадить множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує нормативні акти для реалізації закону про множинне громадянство. Першими державами, де його застосують, стануть країни Європи та Північної Америки.

Про це Володимир Зеленський розповів після зустрічі з представниками Світового конгресу українців, зазначивши, що під час перемовин обговорювали дипломатичні кроки та питання множинного громадянства.

Глава держави наголосив, що ухвалений закон стане важливим інструментом для консолідації українців у світі.

"Сьогодні зустрівся з представниками Світового конгресу українців. Разом говорили про дипломатичну роботу. Спілкувалися й про множинне громадянство. Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти", – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, першими країнами, де норми закону почнуть діяти, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

"Це крок для ще більшої єдності українців у світі", – підкреслив Президент.

Нагадаємо, Верховна Рада у липні ухвалила закон, який дозволяє громадянам України набувати громадянство інших країн без втрати українського паспорта. Документ має на меті зміцнення зв’язків з українською діаспорою та підтримку міжнародної співпраці.

