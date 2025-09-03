Зеленский прибыл на саммит в Париже и анонсировал гарантии безопасности для Украины: детали

Результатом встречи "коалиции решительных" 4 сентября должны стать готовые гарантии безопасности для Украины. Но Россия пока не проявляет готовность к миру и не известно, когда реализуют планы партнеров.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон запланировали встречу вечером 3 сентября накануне завтрашнего саммита "коалиции решительных". Перед встречей они выступили на короткой пресс-конференции.

Главной темой встречи "коалиции решительных" будут гарантии безопасности для Украины

Саммит в Париже 4 сентября — позиция Макрона

Макрон отметил, что на встрече "коалиции решительных" будут фиксировать работу руководителей Генеральных штабов после встречи 18 августа в Вашингтоне.

Президент Франции имел в виду встречу президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. Главной темой бесед тогда был поиск путей достижения мира в Украине и обсуждение результатов саммита Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске 15 августа.

"Европейцы готовы предоставить Украине гарантии, когда подпишут мирный договор Мы готовы обеспечить стабильный мир в Украине", — пообещал Макрон.

Саммит в Париже 4 сентября: Украине обещают гарантии безопасности

Владимир Зеленский добавил, что пока от России не исходит желание завершить войну в Украине.

"Уверен, что наш союз с Европой, которая с начала войны с нами, и союз с Америкой помогут нам увеличить давление на РФ", — заметил он.

Президент Украины поблагодарил Макрона за решение предоставить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны.

"Это важно, когда вы каждый день живете под обстрелами, ракетными ударами. Ночью было более 20 ракет и сбивают их решения, которые были приняты когда-то. Благодарю Францию за SAMP-T", — продолжил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что верит в роль "коалиции решительных" и помощь около 30 стран в защите Украины. Результатом саммита в Париже 4 сентября будут сформулированные гарантии безопасности для Украины.

"Я не знаю, в какой день это произойдет, но это точно произойдет. Будут гарантии безопасности для Украины. Это очень важно", — заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин предлагал Зеленскому встретиться в Москве. В МИД Украины заявили, что путин просто "морочит всем голову".

Зеленский также говорил, что ВСУ не отдадут россиянам Донбасс. По его оценкам, Путин "положит там миллионы солдат".