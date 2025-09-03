Зеленський прибув на саміт у Парижі й анонсував гарантії безпеки для України: деталі

Результатом зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня мають стати готові гарантії безпеки для України. Але Росія поки що не проявляє готовність до миру і не відомо, коли реалізують плани партнерів.

Президент України Володимир Зеленський і французький лідер Емманюель Макрон запланували зустріч увечері 3 вересня напередодні завтрашнього саміту "коаліції рішучих". Перед зустріччю вони виступили на короткій пресконференції.

Головною темою зустрічі "коаліції рішучих" будуть гарантії безпеки для України

Саміт у Парижі 4 вересня — позиція Макрона

Макрон зазначив, що на зустрічі "коаліції рішучих" фіксуватимуть роботу керівників Генеральних штабів після зустрічі 18 серпня у Вашингтоні.

Президент Франції мав на увазі зустріч президента США Дональда Трампа із Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтоні. Головною темою бесід тоді був пошук шляхів досягнення миру в Україні та обговорення результатів саміту Трампа і президента РФ Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

"Європейці готові надати Україні гарантії, коли підпишуть мирний договір Ми готові забезпечити стабільний мир в Україні", — пообіцяв Макрон.

Саміт у Парижі 4 вересня: Україні обіцяють гарантії безпеки

Володимир Зеленський додав, що поки що від Росії не виходить бажання завершити війну в Україні.

"Упевнений, що наш союз із Європою, яка з початку війни з нами, і союз з Америкою допоможуть нам збільшити тиск на РФ", — зауважив він.

Президент України подякував Макрону за рішення надати Києву додаткові засоби протиповітряної оборони.

"Це важливо, коли ви щодня живете під обстрілами, ракетними ударами. Вночі було понад 20 ракет і збивають їхні рішення, які були прийняті колись. Дякую Франції за SAMP-T", — продовжив Зеленський.

Глава держави наголосив, що вірить у роль "коаліції рішучих" і допомогу близько 30 країн у захисті України. Результатом саміту в Парижі 4 вересня будуть сформульовані гарантії безпеки для України.

"Я не знаю, в який день це станеться, але це точно станеться. Будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо", — підсумував він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пропонував Зеленському зустрітися в Москві. У МЗС України заявили, що путін просто "морочить усім голову".

Зеленський також говорив, що ЗСУ не віддадуть росіянам Донбас. За його оцінками, Путін "покладе там мільйони солдатів".