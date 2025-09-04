Рада возвращает трансляции впервые за почти 4 года: когда начнутся прямые эфиры

Парламент принял постановление о возобновлении показа пленарных заседаний в прямом эфире телеканала "Рада". Однако трансляции начнутся не сразу, а с середины сентября.

Об этом сообщил в своем Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Решение о возобновлении трансляций заседаний Верховная Рада приняла в четверг. "За" проголосовали 266 парламентариев.

По словам Железняка, возобновление трансляций произошло впервые за почти четыре года.

В то же время депутат отметил, что пока показ пленарных заседаний не начнется. "Возобновить именно сегодня трансляцию отказались. Поэтому "Рада" заработает только с середины сентября", — пояснил он.

Кроме того, парламентарий упомянул о расходах бюджета, связанных с предыдущим закрытием трансляций. Он отметил, что остается без ответа вопрос, почему работа телеканала "Рада" была прекращена, а также что произошло с 341 млн грн, потраченными на компанию "КиноКит", и будет ли возвращен остаток средств в размере 34 млн грн.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что "За" проголосовали 266 народных избранников.

Гончаренко также прокомментировал реакцию депутата Марьяны Безуглой на возобновление трансляций заседаний парламента.

"Марьяна Безуглая снова недовольна, что я веду прямые эфиры. Ей мои трансляции покоя не дают", — написал он.

