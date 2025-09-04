Рада повертає прямі трансляції вперше за майже 4 роки: коли почнуться ефіри

Парламент ухвалив постанову про відновлення показу пленарних засідань у прямому ефірі телеканалу "Рада". Проте трансляції розпочнуться не одразу, а з середини вересня.

Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Рішення про відновлення трансляцій засідань Верховна Рада ухвалила у четвер. "За" проголосували 266 парламентарів.

За словами Железняка, відновлення трансляцій сталося вперше за майже чотири роки.

Водночас депутат зауважив, що поки що показ пленарних засідань не розпочнеться. "Відновити саме сьогодні трансляцію відмовились. Тому "Рада" запрацює лише з середини вересня", – пояснив він.

Крім того, парламентар згадав про витрати бюджету, пов’язані з попереднім закриттям трансляцій. Він зазначив, що залишається без відповіді питання, чому роботу телеканалу "Рада" було припинено, а також що сталося з 341 млн грн, витраченими на компанію "КіноКіт", і чи буде повернено залишок коштів у розмірі 34 млн грн.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що "За" проголосували 266 народних обранців.

Гончаренко також прокоментував реакцію депутатки Мар’яни Безуглої на відновлення трансляцій засідань парламенту.

"Марʼяна Безугла знову незадоволена, що я веду прямі ефіри. Їй мої трансляції спокою не дають", – написав він.

